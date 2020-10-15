https://ria.ru/20201015/spasateli-1579803723.html

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Поисково-спасательный отряд (ПСО) "Лиза Алерт" — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T01:03

2020-10-15T01:03

2020-10-15T01:03

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

справки

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<a href="https://lizaalert.org/o-nas/" target="_blank">Поисково-спасательный отряд (ПСО) "Лиза Алерт"</a> — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей. ПСО "<a href="https://ria.ru/organization_Poiskovyjj_otrjad_Liza_Alert" target="_blank">Лиза Алерт</a>" был создан 15 октября 2010 года. Организация названа в память о погибшей от переохлаждения в лесу девочки Лизы Фомкиной. Она ушла на прогулку с тетей и заблудилась. Ребенка искали 10 дней и не успели всего на день. После этой трагедии группа неравнодушных людей создала отряд добровольцев "Лиза Алерт".Английское слово alert в переводе означает "сигнал тревоги". Целью отряда добровольцев является <a href="http://gugz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/13-10-2017-19-04-14-soglashenie-o-sotrudnichestve-sistemy-112-podmosko" target="_blank">оперативный поиск</a> пропавших без вести людей. Кроме того, отряд осуществляет профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества случаев исчезновения людей, обучение членов ДПСО (добровольные поисково-спасательные отряды) и государственных ПСО навыкам ведения поисковых работ и распространение информации о пропавших и в целях привлечения новых добровольцев. В настоящее время отряды "Лиза Алерт" <a href="https://www.labirint.ru/now/liza-alert/" target="_blank">действуют в 59 регионах страны</a>.У отряда "Лиза Алерт" четкая <a href="https://www.asi.org.ru/news/2019/10/07/idem-po-azimutu-prochesyvaem-les-uchim-alfavit-v-podmoskove-proshli-ucheniya-liza-alert/" target="_blank">структура</a>: председатель, группа оперативного реагирования (операторы горячей линии, оперативные дежурные, инфогруппа, координаторы), специалисты (кинологи, связисты, медики, специалисты беспилотных летательных аппаратов, конное подразделение, картография, навигация), обеспечение (работа со СМИ, регистрация, оборудование, it-технологии), обучение и профилактика (работа с новичками, школа).Вступить в отряд может любой человек старше 18 лет.Вся <a href="https://lizaalert.org/otryadnye-nuzhdy/" target="_blank">деятельность отряда</a> происходит на безвозмездной основе.При поиске пропавших людей "Лиза Алерт" на основе подписанных соглашений <a href="https://clck.ru/RPZUJ" target="_blank">взаимодействует</a> с полицией <a href="http://gugz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/13-10-2017-19-04-14-soglashenie-o-sotrudnichestve-sistemy-112-podmosko" target="_blank">системой "112"</a>, <a href="https://taxi.yandex.ru/blog/liza-alert/" target="_blank">со службами такси</a>, <a href="https://lizaalert.org/megafon-i-tsentr-poiska-propavshih-lyudej-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/" target="_blank">мобильными операторами</a>, <a href="https://lizaalert.org/pyatyorochka-i-liza-alert-zapuskayut-sovmestnyj-poisk-propavshih-lyudej/" target="_blank">крупными торговыми сетями</a>. ПСО "Лиза Алерт" <a href="https://www.mos.ru/news/item/51398073/" target="_blank">помогает</a> кинологическая группа Пожарно-спасательного центра Москвы. Отряд <a href="https://kalashnikov.media/video/technology/kalashnikov-i-poiskovyy-otryad-liza-alert-nachinayut-sotrudn" target="_blank">сотрудничает</a> с концерном "Калашников". Специалисты концерна подготовили для волонтеров специальную серию электромотоциклов "Иж", которые адаптированы для езды по бездорожью, имеют большую емкость аккумулятора, оснащены громкоговорителями. С использованием опыта отряда "Лиза Алерт" в России <a href="https://ria.ru/20191129/1561716960.html" target="_blank">появилось первое приложение</a> для телефона для поиска пожилых людей и детей "Поисковый центр". ПСО "Лиза Алерт" также <a href="https://ria.ru/20191205/1562011595.html" target="_blank">выступил</a> с инициативой создании единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить. Инициатива получила одобрение президента РФ Владимира Путина. В мае 2020 года "Лиза Алерт" совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) <a href="https://onf.ru/2020/05/25/aktivisty-onf-sovmestno-s-otryadom-liza-alert-zapustili-proekt-poisk/" target="_blank">запустили проект "Поиск"</a>. В рамках проекта во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда. Председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" — <a href="https://lizaalert.org/tag/grigorijsergeev/" target="_blank">Григорий Сергеев</a>.С 2010 по 2019 год отряд "Лиза Алерт" <a href="https://ria.ru/20200525/1571980408.html" target="_blank">участвовал</a> в спасении живыми более 45 тысяч человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тысяч заявок. Добровольцы "Лизы Алерт" принимали участие в поиске более 17 тысяч детей, большинство из которых были найдены.В 2011 году отряд "Лиза Алерт" <a href="http://ezhe.ru/POTOP/results.html?do=res;2011;10" target="_blank">стал лауреатом премии РОТОР</a> (русскоязычный конкурс интернет-проектов, организованный Международным союзом интернет-деятелей "ЕЖЕ") в номинации "Интернет-сообщество года". В 2017 году отряд <a href="https://asi.ru/news/86307/" target="_blank">получил благодарность</a> президента России Владимира Путина за активное участие в реализации социально значимых проектов. В 2014 году в Москве отрядом "Лиза Алерт" была <a href="https://www.asi.org.ru/news/2014/05/27/liza-alert-otkryla-v-moskve-pamyatnik-propavshim-detyam/" target="_blank">установлена инсталляция</a> "Памятник потерянному времени", представляющая собой четырехметровые песочные часы, внутри которых находится фигура маленькой девочки. Инсталляция призвана привлечь внимание к проблеме оперативного реагирования в случае пропажи ребенка. Памятник регулярно <a href="https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/853857-liza-alert-vremya-bescenno.html" target="_blank">перемещают</a> в разные города. В июле 2020 года <a href="https://gorcom36.ru/content/installyatsiyu-v-pamyat-o-propavshikh-detyakh-ustanovili-v-voronezhe-fotoreportazh/" target="_blank">инсталляция</a> была установлена в парке "Алые паруса" в Воронеже.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, поисковый отряд "лиза алерт", справки