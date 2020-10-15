Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДобровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" проводят учебный сбор в Московской области
Поисково-спасательный отряд (ПСО) "Лиза Алерт" — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей.
ПСО "Лиза Алерт" был создан 15 октября 2010 года. Организация названа в память о погибшей от переохлаждения в лесу девочки Лизы Фомкиной. Она ушла на прогулку с тетей и заблудилась. Ребенка искали 10 дней и не успели всего на день. После этой трагедии группа неравнодушных людей создала отряд добровольцев "Лиза Алерт".
Английское слово alert в переводе означает "сигнал тревоги".
Целью отряда добровольцев является оперативный поиск пропавших без вести людей. Кроме того, отряд осуществляет профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества случаев исчезновения людей, обучение членов ДПСО (добровольные поисково-спасательные отряды) и государственных ПСО навыкам ведения поисковых работ и распространение информации о пропавших и в целях привлечения новых добровольцев.
В настоящее время отряды "Лиза Алерт" действуют в 59 регионах страны.
У отряда "Лиза Алерт" четкая структура: председатель, группа оперативного реагирования (операторы горячей линии, оперативные дежурные, инфогруппа, координаторы), специалисты (кинологи, связисты, медики, специалисты беспилотных летательных аппаратов, конное подразделение, картография, навигация), обеспечение (работа со СМИ, регистрация, оборудование, it-технологии), обучение и профилактика (работа с новичками, школа).
Вступить в отряд может любой человек старше 18 лет.
Вся деятельность отряда происходит на безвозмездной основе.
При поиске пропавших людей "Лиза Алерт" на основе подписанных соглашений взаимодействует с полицией системой "112", со службами такси, мобильными операторами, крупными торговыми сетями. ПСО "Лиза Алерт" помогает кинологическая группа Пожарно-спасательного центра Москвы.
Отряд сотрудничает с концерном "Калашников". Специалисты концерна подготовили для волонтеров специальную серию электромотоциклов "Иж", которые адаптированы для езды по бездорожью, имеют большую емкость аккумулятора, оснащены громкоговорителями.
С использованием опыта отряда "Лиза Алерт" в России появилось первое приложение для телефона для поиска пожилых людей и детей "Поисковый центр". ПСО "Лиза Алерт" также выступил с инициативой создании единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить. Инициатива получила одобрение президента РФ Владимира Путина.
В мае 2020 года "Лиза Алерт" совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили проект "Поиск". В рамках проекта во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда.
Председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" — Григорий Сергеев.
С 2010 по 2019 год отряд "Лиза Алерт" участвовал в спасении живыми более 45 тысяч человек, всего за это время было принято и отработано около 56 тысяч заявок. Добровольцы "Лизы Алерт" принимали участие в поиске более 17 тысяч детей, большинство из которых были найдены.
В 2011 году отряд "Лиза Алерт" стал лауреатом премии РОТОР (русскоязычный конкурс интернет-проектов, организованный Международным союзом интернет-деятелей "ЕЖЕ") в номинации "Интернет-сообщество года". В 2017 году отряд получил благодарность президента России Владимира Путина за активное участие в реализации социально значимых проектов.
В 2014 году в Москве отрядом "Лиза Алерт" была установлена инсталляция "Памятник потерянному времени", представляющая собой четырехметровые песочные часы, внутри которых находится фигура маленькой девочки. Инсталляция призвана привлечь внимание к проблеме оперативного реагирования в случае пропажи ребенка.
Памятник регулярно перемещают в разные города. В июле 2020 года инсталляция была установлена в парке "Алые паруса" в Воронеже.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников