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Путин поддержал создание базы пациентов, чья личность не установлена
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РИА Новости

Путин поддержал создание базы пациентов, чья личность не установлена

16:05 05.12.2019 (обновлено: 16:37 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России"
Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СОЧИ, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единой информационной базы пациентов, чья личность не установлена.
В ходе встречи Путина с лидерами волонтерского движения председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что за девять лет существования отряда было отработано более 62 тысяч поисков, при этом более 49 тысяч закончились со статусом "найден", "жив". Однако, по словам Сергеева, процент удачных поисков мог бы быть выше.
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"Существует проблема, когда человек находится уже в больнице, но его поиски продолжаются, потому что он неизвестен — он без документов, не может назвать, как его зовут... Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой подключены все больницы, все отделы полиции", — предложил Сергеев, добавив, что было бы очень хорошо подключить к этой базе профильных волонтеров.
Он пояснил, почему это так необходимо. "Предположим, это пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, или маленький ребенок, или человек в активном возрасте, но (переживший) какой-то несчастный случай", — пояснил Сергеев, отметив, что особенно трудно работать, когда такой человек находится не в регионе своего постоянного проживания.
"Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать", — сказал Путин.
Сергеев поблагодарил российского лидера и добавил, что с появлением такой базы тысячи людей могут быть намного быстрее возвращены в семьи.
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