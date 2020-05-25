Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск". В рамках проекта во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда, сообщают организаторы. Подмосковные Люберцы стали первым городом, который принял участие в "Поиске". На Октябрьском проспекте разместили арт-инсталляцию – на забор наклеили ориентировки тех детей, которые найдены живыми.

"Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине со своей бедой. Необходимо, чтобы была создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких", – отметила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

Сообщается, что основной целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда, для того чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых, детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми.

Также ОНФ и "Лиза Алерт" намерены поддержать и проконтролировать выполнение поручения президента о совершенствовании взаимодействия полиции, медицинских организаций и добровольческих организаций, занимающихся поиском пропавших людей, и создании единой базы данных пациентов, личность которых не могут установить.

"Этот объект – это наша стена. Это наша гордость и наша боль, наш страх и наш ответ. Мы времени, силам, эмоциям дали физическую форму. Миллионы часов максимальных стараний, на которые способен человек, спрятаны в этой стене. Мы и сами получили возможность взглянуть на то, что мы делаем. Можно потрогать, вспомнить, просто идти мимо, все больше проникаясь ужасом от того, какого размера эта проблема", – сказал председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.