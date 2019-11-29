Приложение, которое нельзя удалить: искать пожилых людей стало проще

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В России появилось первое приложение для поиска пожилых людей и детей. Программа "Поисковый центр" создана с использованием опыта поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт".
“Когда мы находим очередного человека, мы начинаем думать над тем, что нам сделать, чтобы это не повторилось. Смарт-часы он [пожилой человек] перестает носить, а телефон всегда с собой, поэтому приложение на телефоне наиболее удобно и эффективно”, – рассказал РИА Новости координатор “Лизы Алерт” Олег Леонов.
Он отметил, что появление такого приложения – результат системной работы, которая велась в течение полугода.
“За неделю около тысячи человек уже установили это приложение на телефон”, – отметил Леонов.
21 ноября, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Координатор также подчеркнул, что программа достаточно проста и понятна в использовании.
“Правда, самостоятельно удалить у искомого приложение нет возможности”, – добавил координатор.
В приложении есть трекер и история перемещений, анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями человека. Прямо из приложения можно позвонить на горячую линию, также доступна кнопка SOS.