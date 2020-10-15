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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948357.html
Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному
Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:24
2020-10-15T14:24
госпитализация алексея навального
сергей меняйло
алексей навальный
госдума рф
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
великобритания
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя введение в действие санкций ЕС из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения ЕС - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>."Россия, безусловно, ответит на санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда. Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации", - сказал Слуцкий журналистам.Депутат отметил, что разделяет "здоровый пессимизм" главы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> на предмет перспектив дальнейшего развития сотрудничества с институтами ЕС в свете последних решений."Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html
https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html
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госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, госдума рф, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, великобритания, политика

Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному

14:24 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введение в действие санкций ЕС из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения ЕС - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:48
Песков прокомментировал введение ЕС санкций из-за Навального
"Россия, безусловно, ответит на санкции Евросоюза и Великобритании из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда. Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации", - сказал Слуцкий журналистам.
Депутат отметил, что разделяет "здоровый пессимизм" главы МИД РФ Сергея Лаврова на предмет перспектив дальнейшего развития сотрудничества с институтами ЕС в свете последних решений.
"Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии", - добавил Слуцкий.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:36
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей МеняйлоАлексей НавальныйГосдума РФЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковВеликобританияПолитика
 
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