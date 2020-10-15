https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948357.html

Слуцкий прокомментировал санкции Евросоюза по Навальному

Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:24

2020-10-15T14:24

2020-10-15T14:24

госпитализация алексея навального

сергей меняйло

алексей навальный

госдума рф

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

великобритания

политика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россия не приемлет голословные обвинения и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации, заявил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя введение в действие санкций ЕС из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения ЕС - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>."Россия, безусловно, ответит на санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Уверен, ответ будет более чем адекватным в ситуации, которую Запад довел до абсурда. Россия не приемлет голословные обвинения, не собирается оправдываться и не намерена вестись на откровенные фейки и провокации", - сказал Слуцкий журналистам.Депутат отметил, что разделяет "здоровый пессимизм" главы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> на предмет перспектив дальнейшего развития сотрудничества с институтами ЕС в свете последних решений."Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html

https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, госдума рф, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, великобритания, политика