https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579945858.html

В Кремле сожалеют о санкциях Евросоюза из-за ситуации с Навальным

Кремль сожалеет, что ЕС поставил отношения с РФ в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, заявил журналистам... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:14

2020-10-15T14:14

2020-10-15T14:14

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

сергей кириенко

дмитрий песков

александр бортников

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кремль сожалеет, что ЕС поставил отношения с РФ в зависимость от человека, которого в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают лидером некоей оппозиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опубликовал постановление, в котором говорится, что в связи с ситуацией вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в черный список включены директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

https://ria.ru/20201015/lavrov-1579840801.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, сергей кириенко, дмитрий песков, александр бортников