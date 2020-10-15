https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579945858.html
В Кремле сожалеют о санкциях Евросоюза из-за ситуации с Навальным
Кремль сожалеет, что ЕС поставил отношения с РФ в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, заявил журналистам... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:14
2020-10-15T14:14
2020-10-15T14:14
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
сергей кириенко
дмитрий песков
александр бортников
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кремль сожалеет, что ЕС поставил отношения с РФ в зависимость от человека, которого в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают лидером некоей оппозиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опубликовал постановление, в котором говорится, что в связи с ситуацией вокруг блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в черный список включены директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
https://ria.ru/20201015/lavrov-1579840801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, сергей кириенко, дмитрий песков, александр бортников