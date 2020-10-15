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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579945300.html
Песков оценил последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным
Санкции ЕС против российских чиновников из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным нанесли вред отношениям с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:06
2020-10-15T14:06
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Санкции ЕС против российских чиновников из-за ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> нанесли вред отношениям с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - сказал представитель Кремля.Ранее глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального.На вопрос журналиста о том, какой "зеркальный" ответ может последовать с российской стороны, Песков ответил, что будет дан "тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html
Да что сам Навальный, что его навальнята никогда не думали о пользе России, о россиянах, о стране. Там вся цель - карман набить, похайпиться и побольше гадостей стране сделать под благовидным предлогом. К большому сожалению.
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"Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной" Поклонники Навального, которые сегодня празднуют победу, вдумайтесь именно в эти слова. Вы точно этого хотели? К россиянам обращаюсь.
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, политика

Песков оценил последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным

14:06 15.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкции ЕС против российских чиновников из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным нанесли вред отношениям с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального.
На вопрос журналиста о том, какой "зеркальный" ответ может последовать с российской стороны, Песков ответил, что будет дан "тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".
Ранее Евросоюз опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:36
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваПолитика
 
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