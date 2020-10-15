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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html
Песков прокомментировал введение ЕС санкций из-за Навального
В Кремле считают сознательным недружественным шагом санкции ЕС против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:48
2020-10-15T15:44
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей кириенко
александр бортников
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле считают сознательным недружественным шагом санкции ЕС против российских чиновников из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> опубликовал постановление о включении в санкционный список директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александра Бортникова</a>, первого замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кириенко</a> и еще четырех высокопоставленных госслужащих."К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", — сказал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, Россия ответит на санкции в соответствии со своими интересами. В Кремле сожалеют, что <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> поставил отношения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> в зависимость от ситуации с Навальным.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. При этом известно, что немецкая разведка и ряд западных государств изучали вещество и имели к нему доступ. Россия же, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html
https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html
Леша стал козлом на заклание. Грохнут западники диссидента в скором времени и еще санкции введут против России.
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ЕС - отравитель. Позор вам.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кириенко, александр бортников, москва, политика

Песков прокомментировал введение ЕС санкций из-за Навального

13:48 15.10.2020 (обновлено: 15:44 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Кремле считают сознательным недружественным шагом санкции ЕС против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:36
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия ответит на санкции в соответствии со своими интересами. В Кремле сожалеют, что Брюссель поставил отношения с Москвой в зависимость от ситуации с Навальным.

"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика — это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", — добавил спикер Кремля.

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. При этом известно, что немецкая разведка и ряд западных государств изучали вещество и имели к нему доступ. Россия же, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:03
Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей КириенкоАлександр БортниковМоскваПолитика
 
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