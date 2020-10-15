https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579927934.html

Евросоюз опубликовал санкционный список по делу Навального

Европейский союз в четверг после публикации в официальном журнале официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в Европе... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:58

2020-10-15T12:58

2020-10-15T13:00

госпитализация алексея навального

россия

евросоюз

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейский союз</a> в четверг после публикации в официальном журнале официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в Европе считают связанными с якобы отравлением российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.В список вошли директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, замминисты обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Попов</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Криворучко</a>. Также санкции вводятся в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).В <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> подчеркнули, что тот же режим санкций за распространение и применение химического оружия был ранее применен к лицам, ответственным за отравление в 2018 году Скрипалей.Режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году.Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Санкции за химоружие в настоящее время включают девять физлиц (пятеро связаны с властями Сирии и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году) и одну сирийскую организацию. Европейский союз 12 октября продлил действие этих санкций на год - до 16 октября 2021 года. В этот список входят, в частности, "сотрудники ГРУ" Анатолий Чепига и Александр Мишкин (проект Bellingcat идентифицирует Петрова и Боширова как Мишкина и Чепигу), а также первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев и руководитель Игорь Костюков, которых в ЕС считают причастными к "делу Скрипалей".

https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579886236.html

https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579779941.html

dzr8891 Спасибо ЕС. Теперь мы знаем кто вам не прислуживает 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, евросоюз