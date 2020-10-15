Полпред президента Сергей Меняйло прокомментировал возможные санкции ЕС
06:35 15.10.2020 (обновлено: 07:06 15.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявил РИА Новости, что возможное введение против него санкций Европейского союза никак не скажется на его работе и повседневной жизни.
"Это уже третий или четвертый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится. Счетов, недвижимости и других активов за рубежом у меня никогда не было и нет", - сказал он.
Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. Как сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей".
Санкции за распространение и применение химоружия в настоящее время включают девять физлиц (пятеро связаны с властями Сирии и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году) и одну сирийскую организацию.
Как написала в среду со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС газета New York Times, новые санкции по Навальному могут затронуть еще шесть россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло. По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов в Евросоюзе и запреты на поездки на территорию ЕС.
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Санкции также, возможно, коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.