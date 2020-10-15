https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579868127.html

ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального

Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:37

2020-10-15T00:37

2020-10-15T00:38

брюссель

россия

bellingcat

сергей меняйло

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

евросоюз

главное разведывательное управление рф

александр бортников

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы отравлением российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Как сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей".Санкции за распространение и применение химоружия в настоящее время включают девять физлиц (пятеро связаны с властями <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году) и одну сирийскую организацию.Европейский союз 12 октября продлил действие этих санкций на год - до 16 октября 2021 года. В этот список входят четверо физлиц, которых в ЕС считают причастными к отравлению Скрипалей: "сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>" Анатолий Чепига и Александр Мишкин (проект <a href="http://ria.ru/organization_Bellingcat/" target="_blank" data-auto="true">Bellingcat</a> идентифицирует <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Petrov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Петрова</a> и <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Boshirov/" target="_blank" data-auto="true">Руслана Боширова</a> как Мишкина и Чепигу), а также первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев и руководитель Игорь Костюков.Как написала в среду со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>, новые санкции по Навальному могут затронуть еще шесть россиян, среди которых директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>. По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> и запреты на поездки на территорию ЕС.Санкции также, возможно, коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Главы МИД Евросоюза 12 октября в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> приняли политическое решение о введении санкций по делу Навального. Предложения по фигурантам списка внесли <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_kh" target="_blank">ОЗХО</a> заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579779941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, россия, bellingcat, сергей меняйло, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, евросоюз, главное разведывательное управление рф, александр бортников, москва, сирия, берлин (город), в мире