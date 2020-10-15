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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/rakety-1579958519.html
Установки ПВО выпустили несколько ракет в небо над Степанакертом
Установки карабахской ПВО выпустили в четверг несколько ракет в небо над Степанакертом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:30
2020-10-15T18:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Установки карабахской ПВО выпустили в четверг несколько ракет в небо над Степанакертом, передаёт корреспондент РИА Новости.Сирену воздушной тревоги не включали. Очевидцы сообщают в соцсетях, что слышали несколько взрывов на окраине города. До этого около суток в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> было тихо.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Мадридские принципы были предложены посредниками Еревану и Баку в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в 2007 году. В частности, они предполагали поэтапную передачу Азербайджану потерянных им во время вооруженного конфликта сопредельных с Нагорным Карабахом районов, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской АССР, организацию коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, предоставление Карабаху временного статуса и возвращение туда беженцев.
https://ria.ru/20201015/armeniya-1579954797.html
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нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ПВО выпустила в небо несколько ракет в Степанакерте
Несколько ракет были выпущены установками ПВО в небо над Степанакертом, - передает корреспондент РИА Новости.
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нагорно-карабахская республика, в мире

Установки ПВО выпустили несколько ракет в небо над Степанакертом

15:30 15.10.2020 (обновлено: 18:07 15.10.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Установки карабахской ПВО выпустили в четверг несколько ракет в небо над Степанакертом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сирену воздушной тревоги не включали. Очевидцы сообщают в соцсетях, что слышали несколько взрывов на окраине города. До этого около суток в Степанакерте было тихо.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Мадридские принципы были предложены посредниками Еревану и Баку в Мадриде в 2007 году. В частности, они предполагали поэтапную передачу Азербайджану потерянных им во время вооруженного конфликта сопредельных с Нагорным Карабахом районов, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской АССР, организацию коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, предоставление Карабаху временного статуса и возвращение туда беженцев.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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