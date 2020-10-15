https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html

Косачев считает, что Навальный сам продиктовал санкционный список

Санкционный список ЕС, судя по всеми, продиктовал "брюссельским товарищам" сам Алексей Навальный, без привязки к реальности, руководствуясь собственными фобиями РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:53

2020-10-15T16:53

2020-10-15T16:53

госпитализация алексея навального

россия

сергей меняйло

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Санкционный список ЕС, судя по всеми, продиктовал "брюссельским товарищам" сам <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, без привязки к реальности, руководствуясь собственными фобиями и антипатиями, считает глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.ЕС официально ввел санкции против шести физических лиц и одной организации из России, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают связанными с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. В список вошли директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярик, полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, замминистры обороны РФ."Европейская бюрократия разразилась-таки санкциями по делу Навального. Ну что тут сказать - "список Навального" в чистом виде. Не в том политическом смысле, который в него закладывали инициаторы, но в смысле прямом. Товарищ Навальный, судя по всему, сам его и продиктовал брюссельским товарищам, руководствуясь собственными фобиями и антипатиями. Кто не нравится - того и запишем", - написал сенатор в ФБ.Вне какой-либо увязки с реальностью или с совестью, отметил политик. "Нет в этом списке ни верховенства закона, ни демократии, ни прав человека, о чем так ратуют в брюсселях со страсбургами", - подчеркнул Косачев.По его словам, данный список – "откровенное политическое хамство, помноженное на правовой нигилизм и большевистскую убежденность в собственной правоте, захватившую после падения большевизма в нашей стране многие европейские умы".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579972509.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/navalnyy-1579970782.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579962207.html

Gloomy Humorist Ищите правовые основания Навальному паспорт аннулировать. Как США Сноудену )) И инцидент будет исчерпан )) 20

Владислав Леончук Кто что вытирает? Собака лает, караван идёт... 12

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россия

германия

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Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-10-15T16:53 true PT39M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, сергей меняйло, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, германия, в мире