https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579928864.html

Россия ответит на санкции ЕС по ситуации с Навальным, заявили в Совфеде

Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом Алексея Навального, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:59

2020-10-15T12:59

2020-10-15T13:38

россия

сергей лавров

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

германия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

политика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россия зеркально ответит на санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.Ранее Евросоюз опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника."В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ", - сказал Климов.Он также подчеркнул, что россияне, отмеченные в санкционном списке ЕС, "никакого отношения к делу Навального не имеют, с ними просто сводят политические счеты те, кто сбежал из России на Запад".Сенатор подчеркнул, что авторы антироссийских санкций часто пользуются информацией и предложениями тех, кто покинул Россию по разным неблаговидным поводам.Парламентарий считает, что МИД "уже работает над ответом по санкционному списку ЕС".Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579929349.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. 2020-10-15T12:59 true PT13M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, германия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, политика