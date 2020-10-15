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https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579886236.html
Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
Норвегия намерена присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, сообщила глава МИД Норвегии Ине... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:37
2020-10-15T09:37
госпитализация алексея навального
сергей меняйло
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид норвегии
александр бортников
норвегия
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a> намерена присоединиться к санкциям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в отношении России из-за отравления оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Ине Эриксен Сёрейде телекомпании <a href="https://tv.nrk.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a>."Норвегия присоединяется к мерам Евросоюза, касающимся использования химического оружия", - сообщила в электронном письме в NRK глава МИД королевства, добавив, что страна поддержит санкционный список ЕС.Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей".Санкции за распространение и применение химоружия в настоящее время включают девять физических лиц (пятеро связаны с властями <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a> в 2018 году) и одну сирийскую организацию.Как написала в среду со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС газета New York Times, новые санкции по Навальному могут затронуть еще шесть россиян, среди которых директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>. По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов в Евросоюзе и запреты на поездки на территорию ЕС.Санкции также, возможно, коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Главы МИД Евросоюза 12 октября в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> приняли политическое решение о введении санкций по делу Навального. Предложения по фигурантам списка внесли <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579868127.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html
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"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине
В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
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госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид норвегии, александр бортников, норвегия, в мире

Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального

09:37 15.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Норвегия намерена присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде телекомпании NRK.
"Норвегия присоединяется к мерам Евросоюза, касающимся использования химического оружия", - сообщила в электронном письме в NRK глава МИД королевства, добавив, что страна поддержит санкционный список ЕС.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
00:37
ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей".
Санкции за распространение и применение химоружия в настоящее время включают девять физических лиц (пятеро связаны с властями Сирии и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году) и одну сирийскую организацию.
Как написала в среду со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС газета New York Times, новые санкции по Навальному могут затронуть еще шесть россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло. По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов в Евросоюзе и запреты на поездки на территорию ЕС.
Санкции также, возможно, коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Главы МИД Евросоюза 12 октября в Брюсселе приняли политическое решение о введении санкций по делу Навального. Предложения по фигурантам списка внесли Германия и Франция.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 21:36
NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 09:39
Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей МеняйлоАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД НорвегииАлександр БортниковНорвегияВ мире
 
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