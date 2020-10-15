https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579886236.html

Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального

Норвегия намерена присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, сообщила глава МИД Норвегии Ине... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:37

2020-10-15T09:37

2020-10-15T09:37

госпитализация алексея навального

сергей меняйло

алексей навальный

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мид норвегии

александр бортников

норвегия

в мире

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<strong>МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a> намерена присоединиться к санкциям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в отношении России из-за отравления оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Ине Эриксен Сёрейде телекомпании <a href="https://tv.nrk.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NRK</a>."Норвегия присоединяется к мерам Евросоюза, касающимся использования химического оружия", - сообщила в электронном письме в NRK глава МИД королевства, добавив, что страна поддержит санкционный список ЕС.Европейский союз в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с якобы отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за "распространение и применение химического оружия", что и по "делу Скрипалей".Санкции за распространение и применение химоружия в настоящее время включают девять физических лиц (пятеро связаны с властями <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a> в 2018 году) и одну сирийскую организацию.Как написала в среду со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС газета New York Times, новые санкции по Навальному могут затронуть еще шесть россиян, среди которых директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>. По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов в Евросоюзе и запреты на поездки на территорию ЕС.Санкции также, возможно, коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Главы МИД Евросоюза 12 октября в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> приняли политическое решение о введении санкций по делу Навального. Предложения по фигурантам списка внесли <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579868127.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. 2020-10-15T09:37 true PT13M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид норвегии, александр бортников, норвегия, в мире