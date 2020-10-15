https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579914133.html

События в Белоруссии показали важность развития ОДКБ, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что события в его стране подтвердили важность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:01

2020-10-15T12:01

2020-10-15T12:01

протесты в белоруссии

александр лукашенко

одкб

владимир путин

белоруссия

таджикистан

армения

в мире

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<strong>МИНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что события в его стране подтвердили важность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также необходимость развивать эту структуру."События у нас в августе и реакция прежде всего России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с (президентом России Владимиром) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и для чего нам эта организация нужна", - сказал Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, находящимся с визитом в белорусской столице. Слова Лукашенко приводит в четверг на своем сайте <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.В ОДКБ входят шесть стран: <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, Белоруссия, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579912575.html

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579905112.html

Dmitry Yenkov ОДКБ тут ни при чем, Беларусь не подвергается внешней агрессии. 11

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белоруссия

таджикистан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, одкб, владимир путин, белоруссия, таджикистан, армения, в мире