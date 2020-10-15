https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579914133.html
События в Белоруссии показали важность развития ОДКБ, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что события в его стране подтвердили важность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:01
2020-10-15T12:01
2020-10-15T12:01
протесты в белоруссии
александр лукашенко
одкб
владимир путин
белоруссия
таджикистан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719082_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_9da6f8bfb0eff1476cca665a0fb8b7e2.jpg
<strong>МИНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что события в его стране подтвердили важность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также необходимость развивать эту структуру."События у нас в августе и реакция прежде всего России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с (президентом России Владимиром) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и для чего нам эта организация нужна", - сказал Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, находящимся с визитом в белорусской столице. Слова Лукашенко приводит в четверг на своем сайте <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.В ОДКБ входят шесть стран: <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, Белоруссия, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>, Россия и <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистан</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579912575.html
https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579905112.html
Dmitry Yenkov
ОДКБ тут ни при чем, Беларусь не подвергается внешней агрессии.
11
4
белоруссия
таджикистан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719082_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_e5441bb14add28fc92f42451c0a5f0bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, одкб, владимир путин, белоруссия, таджикистан, армения, в мире