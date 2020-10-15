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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/kluby-1579957243.html
В ночных клубах в Москве введут новую систему идентификации посетителей
С 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:25
2020-10-15T15:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> С 19 октября в ночные клубы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС, сообщил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Для прохода в заведения, которые работают с получи до шести утра, необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377. Сотрудник клуба проверит подтверждение регистрации, которое придет на телефон.Прервать распространение вирусаКак написал глава Москвы, такие меры предназначены для оповещения посетителей, если у кого-либо в клубе обнаружили COVID-19."Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении на его сайте.Таким образом власти намерены выявлять и прерывать новые цепочки распространения инфекции.Только клубы и барыГлава департамента торговли и услуг столицы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> объяснил, что предписания не распространяются на кафе, рестораны и кинотеатры, а касаются только баров, ночных клубов и дискотек."Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Он рассказал, что система регистрации коснется около 500 клубов и баров города, а всего, по его словам, в столичной системе общественного питания работают порядка 13 тысяч предприятий открытой сети. Дальнейшее применение предписаний будет зависеть от того, как эти правила зарекомендуют себя и какие дадут результаты.Немерюк указал, что в ближайшее время власти могут опубликовать список заведений, где будут действовать QR-коды — чтобы "довести до всех" эту информацию.Посетителей штрафовать не будутЧиновник заметил, что посетители клубов могут отказаться от теста на коронавирус после получения уведомления о том, что в заведении выявили случай COVID-19. За это никто не будет их штрафовать."Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", — сказал Немерюк.Рестрикции коснутся только руководство заведений, не соблюдающих правила: их могут оштрафовать от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Немерюк добавил, что украсть данные посетителей клубов невозможно, так как они поступают на защищенные сервера.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Правильно! Ну а по хорошему, вообще надо закрыть все эти ночные клубы. Нормальные люди по подобным заведениям не ходят.
124
Это зачем ещё? Тотальная слежка?
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В ночных клубах в Москве введут новую систему идентификации посетителей

15:25 15.10.2020 (обновлено: 15:27 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкНочной клуб. Сток
Ночной клуб. Сток - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Для прохода в заведения, которые работают с получи до шести утра, необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377.
Сотрудник клуба проверит подтверждение регистрации, которое придет на телефон.

Прервать распространение вируса

Как написал глава Москвы, такие меры предназначены для оповещения посетителей, если у кого-либо в клубе обнаружили COVID-19.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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"Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении на его сайте.
Таким образом власти намерены выявлять и прерывать новые цепочки распространения инфекции.

Только клубы и бары

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк объяснил, что предписания не распространяются на кафе, рестораны и кинотеатры, а касаются только баров, ночных клубов и дискотек.
"Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он рассказал, что система регистрации коснется около 500 клубов и баров города, а всего, по его словам, в столичной системе общественного питания работают порядка 13 тысяч предприятий открытой сети. Дальнейшее применение предписаний будет зависеть от того, как эти правила зарекомендуют себя и какие дадут результаты.
Немерюк указал, что в ближайшее время власти могут опубликовать список заведений, где будут действовать QR-коды — чтобы "довести до всех" эту информацию.
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Посетителей штрафовать не будут

Чиновник заметил, что посетители клубов могут отказаться от теста на коронавирус после получения уведомления о том, что в заведении выявили случай COVID-19. За это никто не будет их штрафовать.
"Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", — сказал Немерюк.
Рестрикции коснутся только руководство заведений, не соблюдающих правила: их могут оштрафовать от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Немерюк добавил, что украсть данные посетителей клубов невозможно, так как они поступают на защищенные сервера.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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