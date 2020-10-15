https://ria.ru/20201015/kluby-1579957243.html

В ночных клубах в Москве введут новую систему идентификации посетителей

С 19 октября в ночные клубы Москвы будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:25

2020-10-15T15:25

2020-10-15T15:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> С 19 октября в ночные клубы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут пускать только после регистрации с помощью QR-кода или СМС, сообщил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Для прохода в заведения, которые работают с получи до шести утра, необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377. Сотрудник клуба проверит подтверждение регистрации, которое придет на телефон.Прервать распространение вирусаКак написал глава Москвы, такие меры предназначены для оповещения посетителей, если у кого-либо в клубе обнаружили COVID-19."Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", — говорится в сообщении на его сайте.Таким образом власти намерены выявлять и прерывать новые цепочки распространения инфекции.Только клубы и барыГлава департамента торговли и услуг столицы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> объяснил, что предписания не распространяются на кафе, рестораны и кинотеатры, а касаются только баров, ночных клубов и дискотек."Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Он рассказал, что система регистрации коснется около 500 клубов и баров города, а всего, по его словам, в столичной системе общественного питания работают порядка 13 тысяч предприятий открытой сети. Дальнейшее применение предписаний будет зависеть от того, как эти правила зарекомендуют себя и какие дадут результаты.Немерюк указал, что в ближайшее время власти могут опубликовать список заведений, где будут действовать QR-коды — чтобы "довести до всех" эту информацию.Посетителей штрафовать не будутЧиновник заметил, что посетители клубов могут отказаться от теста на коронавирус после получения уведомления о том, что в заведении выявили случай COVID-19. За это никто не будет их штрафовать."Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", — сказал Немерюк.Рестрикции коснутся только руководство заведений, не соблюдающих правила: их могут оштрафовать от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Немерюк добавил, что украсть данные посетителей клубов невозможно, так как они поступают на защищенные сервера.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

pavlino.11 Правильно! Ну а по хорошему, вообще надо закрыть все эти ночные клубы. Нормальные люди по подобным заведениям не ходят. 124

yar-braz Это зачем ещё? Тотальная слежка? 79

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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