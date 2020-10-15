https://ria.ru/20201015/karabakh-1579976849.html

Советник Пашиняна обвинил Турцию в планировании войны в Карабахе

Советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы Турцией. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вагаршак арутюнян

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.</strong> Советник премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Vagarshak_Arutjunjan/" target="_blank" data-auto="true">Вагаршак Арутюнян</a> заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Он также добавил, что "турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами" не удалось выполнить задачи первого дня боевых действий, которые возобновились в Карабахе в конце сентября. "Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается", - сказал Арутюнян.По его словам, попытки отрезать Карабах от границы с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> и выйти к Мегри делаются для реализации идей создания сухопутной границы между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и Турцией через <a href="http://ria.ru/location_Nakhchivan/" target="_blank" data-auto="true">Нахичевань</a>. "Это давняя турецкая мечта", - подчеркнул советник премьера.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579861699.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагаршак арутюнян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире