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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579976849.html
Советник Пашиняна обвинил Турцию в планировании войны в Карабахе
Советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы Турцией. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:55
2020-10-15T16:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.</strong> Советник премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Vagarshak_Arutjunjan/" target="_blank" data-auto="true">Вагаршак Арутюнян</a> заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Он также добавил, что "турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами" не удалось выполнить задачи первого дня боевых действий, которые возобновились в Карабахе в конце сентября. "Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается", - сказал Арутюнян.По его словам, попытки отрезать Карабах от границы с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> и выйти к Мегри делаются для реализации идей создания сухопутной границы между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и Турцией через <a href="http://ria.ru/location_Nakhchivan/" target="_blank" data-auto="true">Нахичевань</a>. "Это давняя турецкая мечта", - подчеркнул советник премьера.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579861699.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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вагаршак арутюнян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Советник Пашиняна обвинил Турцию в планировании войны в Карабахе

16:55 15.10.2020
 
© Фото : 23artashesАрмянский политик Вагаршак Арутюнян
Армянский политик Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : 23artashes
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ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы Турцией.
"Нужно четко осознать, что эта война планировалась в Турции, она преследует турецкие интересы по реализации идей неоосманизма", - утверждает Арутюнян. По его словам, целями Анкары является усиление собственной роли в регионе, "поглощение" Азербайджана, трасформации формулы "одна нация – два государства" в "одна нация – одно государство".
Он также добавил, что "турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами" не удалось выполнить задачи первого дня боевых действий, которые возобновились в Карабахе в конце сентября. "Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к Степанакерту, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается", - сказал Арутюнян.
По его словам, попытки отрезать Карабах от границы с Ираном и выйти к Мегри делаются для реализации идей создания сухопутной границы между Азербайджаном и Турцией через Нахичевань. "Это давняя турецкая мечта", - подчеркнул советник премьера.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 22:53Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВагаршак АрутюнянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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