Советник Пашиняна обвинил Турцию в планировании войны в Карабахе
© Фото : 23artashesАрмянский политик Вагаршак Арутюнян
© Фото : 23artashes
ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил в четверг на пресс-конференции, что боевые действия в зоне карабахского конфликта были запланированы Турцией.
"Нужно четко осознать, что эта война планировалась в Турции, она преследует турецкие интересы по реализации идей неоосманизма", - утверждает Арутюнян. По его словам, целями Анкары является усиление собственной роли в регионе, "поглощение" Азербайджана, трасформации формулы "одна нация – два государства" в "одна нация – одно государство".
Он также добавил, что "турецко-азербайджанскому альянсу вместе с международными террористами" не удалось выполнить задачи первого дня боевых действий, которые возобновились в Карабахе в конце сентября. "Они намеревались прорвать линию обороны с северного и южного направлений. На юге отрезать Карабах от иранской границы и дойти до армянского города Мегри, а на севере выйти к Степанакерту, Кельбаджару, перекрыть лачинский коридор и взять Арцах в блокаду. Эту задачу им выполнить не удалось и не удается", - сказал Арутюнян.
По его словам, попытки отрезать Карабах от границы с Ираном и выйти к Мегри делаются для реализации идей создания сухопутной границы между Азербайджаном и Турцией через Нахичевань. "Это давняя турецкая мечта", - подчеркнул советник премьера.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.