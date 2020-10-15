https://ria.ru/20201015/karabakh-1579953025.html

В Баку заявили о гибели троих человек при ударе Армении по Тертеру

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:57

2020-10-15T14:57

2020-10-15T14:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>БАКУ/ТЕРТЕР, 15 окт - РИА Новости. </strong>Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро получили ранения."Прямо сейчас в Тертере в результате нападения армянских ВС на кладбище трое гражданских погибли, еще трое получили ранения", - написал он в <a href="https://twitter.com/hikmethajiyev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Позже Гаджиев написал опубликовал твит, в котором сообщил, что "число раненых в результате удара армянских ВС по кладбищу возросло до пяти".По его словам, Азербайджан оставляет за собой право на защиту своих граждан.Корреспондент РИА Новости, побывавший на кладбище вскоре после удара, увидел развороченную могилу с уничтоженным в результате удара забором. На ведущей к могиле дороге видны пятна крови, разбиты несколько памятников на могилах. Как сообщили РИА Новости местные жители, удар был нанесен по похоронной процессии - ее участники приехали из города Евлах.Также поврежден автомобиль, на котором приехали участники процессии - несколько отверстий в корпусе и разбитом ветровом стекле, спущена покрышка, отмечает корреспондент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579902506.html

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579947784.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы. 2020-10-15T14:57 true PT4M17S

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хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире