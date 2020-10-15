Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579953025.html
В Баку заявили о гибели троих человек при ударе Армении по Тертеру
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:57
2020-10-15T14:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
хикмет гаджиев
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579944485_0:94:1000:657_1400x0_80_0_0_8c6a49c8a61343eb547884991dc2af21.jpg
<strong>БАКУ/ТЕРТЕР, 15 окт - РИА Новости. </strong>Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро получили ранения."Прямо сейчас в Тертере в результате нападения армянских ВС на кладбище трое гражданских погибли, еще трое получили ранения", - написал он в <a href="https://twitter.com/hikmethajiyev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Позже Гаджиев написал опубликовал твит, в котором сообщил, что "число раненых в результате удара армянских ВС по кладбищу возросло до пяти".По его словам, Азербайджан оставляет за собой право на защиту своих граждан.Корреспондент РИА Новости, побывавший на кладбище вскоре после удара, увидел развороченную могилу с уничтоженным в результате удара забором. На ведущей к могиле дороге видны пятна крови, разбиты несколько памятников на могилах. Как сообщили РИА Новости местные жители, удар был нанесен по похоронной процессии - ее участники приехали из города Евлах.Также поврежден автомобиль, на котором приехали участники процессии - несколько отверстий в корпусе и разбитом ветровом стекле, спущена покрышка, отмечает корреспондент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579902506.html
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579947784.html
4
нагорно-карабахская республика
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС
Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы.
2020-10-15T14:57
true
PT4M17S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579944485_0:0:1000:750_1400x0_80_0_0_8b9df7f8569664b97616df98ccfcd27d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В Баку заявили о гибели троих человек при ударе Армении по Тертеру

14:57 15.10.2020
 
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанкРазрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны
Разрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ/ТЕРТЕР, 15 окт - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате удара армянских вооруженных сил по кладбищу в Тертере погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
"Прямо сейчас в Тертере в результате нападения армянских ВС на кладбище трое гражданских погибли, еще трое получили ранения", - написал он в Twitter.
Позже Гаджиев написал опубликовал твит, в котором сообщил, что "число раненых в результате удара армянских ВС по кладбищу возросло до пяти".
По его словам, Азербайджан оставляет за собой право на защиту своих граждан.
Окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 11:10Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
СК Карабаха расследует убийство пяти мирных жителей Гадрута
Корреспондент РИА Новости, побывавший на кладбище вскоре после удара, увидел развороченную могилу с уничтоженным в результате удара забором. На ведущей к могиле дороге видны пятна крови, разбиты несколько памятников на могилах. Как сообщили РИА Новости местные жители, удар был нанесен по похоронной процессии - ее участники приехали из города Евлах.
Также поврежден автомобиль, на котором приехали участники процессии - несколько отверстий в корпусе и разбитом ветровом стекле, спущена покрышка, отмечает корреспондент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 14:22Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юге Карабаха
 
Обсудить4
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаХикмет ГаджиевОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния