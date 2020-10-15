https://ria.ru/20201015/karabakh-1579947784.html

Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юге Карабаха

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в четверг о тяжелых и упорных боях на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:22

2020-10-15T14:22

2020-10-15T15:31

арцрун ованнисян

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил в четверг о тяжелых и упорных боях на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе."На юге идут тяжелые и упорные бои", - написал Ованнисян в Facebook. Подробности он не привел.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.<br>Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/peremirie-1579913857.html

Вугар Исмаилов Это ложная информация. Сколько можно говорить что Армяне врут! Каждый раз говорят одно а доказать не могут а теперь вот это 14

Мёбиус И Сыновья Перевод: отступаем на юге. 13

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нагорно-карабахская республика

москва

нагорный карабах

армения

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Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-15T14:22 true PT1M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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