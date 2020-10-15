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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579932104.html
В Карабахе ограничили свободное передвижение и выезд жителей
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в четверг, что ввел ограничения на свободное передвижение в НКР и выезд жителей... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:13
2020-10-15T13:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил в четверг, что ввел ограничения на свободное передвижение в НКР и выезд жителей Карабаха."Подписал указ, которым вводятся определенные ограничения на свободное передвижение на территории Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), установлен также особый режим выезда граждан Республики Арцах", - написал Арутюнян в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, для реализации положений указа создана комендатура, комендантом назначен директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян."Выезд ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом", - отметил Арутюнян. По его словам, комендант уполномочен в случае необходимости вводить специальные режимы въезда и выезда в отдельные районы НКР.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/armeniya-1579914585.html
самогеноцид
13
Боятся, что «щит из мирных жителей» сбежит?
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС
Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы.
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араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе ограничили свободное передвижение и выезд жителей

13:13 15.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в четверг, что ввел ограничения на свободное передвижение в НКР и выезд жителей Карабаха.
"Подписал указ, которым вводятся определенные ограничения на свободное передвижение на территории Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), установлен также особый режим выезда граждан Республики Арцах", - написал Арутюнян в Facebook.

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Опубликовано Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Четверг, 15 октября 2020 г.
По его словам, для реализации положений указа создана комендатура, комендантом назначен директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.
"Выезд ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом", - отметил Арутюнян. По его словам, комендант уполномочен в случае необходимости вводить специальные режимы въезда и выезда в отдельные районы НКР.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила о пяти погибших военных с начала конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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