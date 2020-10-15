https://ria.ru/20201015/karabakh-1579932104.html

В Карабахе ограничили свободное передвижение и выезд жителей

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в четверг, что ввел ограничения на свободное передвижение в НКР и выезд жителей... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:13

2020-10-15T13:13

2020-10-15T13:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил в четверг, что ввел ограничения на свободное передвижение в НКР и выезд жителей Карабаха."Подписал указ, которым вводятся определенные ограничения на свободное передвижение на территории Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), установлен также особый режим выезда граждан Республики Арцах", - написал Арутюнян в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, для реализации положений указа создана комендатура, комендантом назначен директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян."Выезд ограничен для граждан Республики Арцах, подлежащих мобилизационному призыву, и разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом", - отметил Арутюнян. По его словам, комендант уполномочен в случае необходимости вводить специальные режимы въезда и выезда в отдельные районы НКР.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/armeniya-1579914585.html

Иван Медведев самогеноцид 13

Maryam M Боятся, что «щит из мирных жителей» сбежит? 10

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы. 2020-10-15T13:13 true PT4M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире