https://ria.ru/20201015/karabakh-1579902506.html

СК Карабаха расследует убийство пяти мирных жителей Гадрута

Следственный комитет непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с Азербайджаном... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:10

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2020-10-15T11:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> пятерых мирных жителей города Гадрут, сообщил информационный центр "Арцах".Ранее власти непризнанной республики сообщили, что в субботу, 10 октября, в город Гадрут на юго-востоке республики прошла большая группа диверсантов противника, которая попыталась установить контроль над городом. Кроме того, они убили мирных жителей, ранее сообщалось о гибели четверых человек."Десятого октября 2020 года, в первой половине дня, вооруженные подразделения Азербайджанской Республики, нарушив условия достигнутого в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 09.10.2020 гуманитарного перемирия с 12.00, 10.10.2020 года, требования Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года и другие нормы международного гуманитарного права, ворвавшись в город Гадрут Республики Арцах, по мотиву национальной ненависти, незаконно, умышленно, с применением огнестрельного оружия лишили жизни пять гражданских лиц, не участвующих непосредственно в военных действиях, а также, не обусловленно военной необходимостью сожгли дома гражданских лиц и другие строения, таким образом незаконно, произвольно уничтожив большое количество недвижимости", - сообщил инфоцентр со ссылкой на Следственный комитет непризнанной республики.В Следственном комитете НКР принято к производству уголовное дело, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 416, пунктом 6 части 2 статьи 416 Уголовного кодекса НКР, следствие продолжается, уточнили в информационном центре.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579882845.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире