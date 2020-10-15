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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579902506.html
СК Карабаха расследует убийство пяти мирных жителей Гадрута
Следственный комитет непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с Азербайджаном... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:10
2020-10-15T11:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> пятерых мирных жителей города Гадрут, сообщил информационный центр "Арцах".Ранее власти непризнанной республики сообщили, что в субботу, 10 октября, в город Гадрут на юго-востоке республики прошла большая группа диверсантов противника, которая попыталась установить контроль над городом. Кроме того, они убили мирных жителей, ранее сообщалось о гибели четверых человек."Десятого октября 2020 года, в первой половине дня, вооруженные подразделения Азербайджанской Республики, нарушив условия достигнутого в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 09.10.2020 гуманитарного перемирия с 12.00, 10.10.2020 года, требования Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года и другие нормы международного гуманитарного права, ворвавшись в город Гадрут Республики Арцах, по мотиву национальной ненависти, незаконно, умышленно, с применением огнестрельного оружия лишили жизни пять гражданских лиц, не участвующих непосредственно в военных действиях, а также, не обусловленно военной необходимостью сожгли дома гражданских лиц и другие строения, таким образом незаконно, произвольно уничтожив большое количество недвижимости", - сообщил инфоцентр со ссылкой на Следственный комитет непризнанной республики.В Следственном комитете НКР принято к производству уголовное дело, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 416, пунктом 6 части 2 статьи 416 Уголовного кодекса НКР, следствие продолжается, уточнили в информационном центре.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579882845.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС
Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы.
2020-10-15T11:10
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

СК Карабаха расследует убийство пяти мирных жителей Гадрута

11:10 15.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОкна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в городе Тертер
Окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с Азербайджаном пятерых мирных жителей города Гадрут, сообщил информационный центр "Арцах".
Ранее власти непризнанной республики сообщили, что в субботу, 10 октября, в город Гадрут на юго-востоке республики прошла большая группа диверсантов противника, которая попыталась установить контроль над городом. Кроме того, они убили мирных жителей, ранее сообщалось о гибели четверых человек.
Сотрудник пожарной службы возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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"Десятого октября 2020 года, в первой половине дня, вооруженные подразделения Азербайджанской Республики, нарушив условия достигнутого в Москве 09.10.2020 гуманитарного перемирия с 12.00, 10.10.2020 года, требования Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года и другие нормы международного гуманитарного права, ворвавшись в город Гадрут Республики Арцах, по мотиву национальной ненависти, незаконно, умышленно, с применением огнестрельного оружия лишили жизни пять гражданских лиц, не участвующих непосредственно в военных действиях, а также, не обусловленно военной необходимостью сожгли дома гражданских лиц и другие строения, таким образом незаконно, произвольно уничтожив большое количество недвижимости", - сообщил инфоцентр со ссылкой на Следственный комитет непризнанной республики.
В Следственном комитете НКР принято к производству уголовное дело, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 416, пунктом 6 части 2 статьи 416 Уголовного кодекса НКР, следствие продолжается, уточнили в информационном центре.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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