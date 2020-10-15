СК Карабаха расследует убийство пяти мирных жителей Гадрута
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОкна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в городе Тертер
СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Нагорно-Карабахской республики принял к производству уголовное дело по факту убийства во время перемирия с Азербайджаном пятерых мирных жителей города Гадрут, сообщил информационный центр "Арцах".
Ранее власти непризнанной республики сообщили, что в субботу, 10 октября, в город Гадрут на юго-востоке республики прошла большая группа диверсантов противника, которая попыталась установить контроль над городом. Кроме того, они убили мирных жителей, ранее сообщалось о гибели четверых человек.
"Десятого октября 2020 года, в первой половине дня, вооруженные подразделения Азербайджанской Республики, нарушив условия достигнутого в Москве 09.10.2020 гуманитарного перемирия с 12.00, 10.10.2020 года, требования Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года и другие нормы международного гуманитарного права, ворвавшись в город Гадрут Республики Арцах, по мотиву национальной ненависти, незаконно, умышленно, с применением огнестрельного оружия лишили жизни пять гражданских лиц, не участвующих непосредственно в военных действиях, а также, не обусловленно военной необходимостью сожгли дома гражданских лиц и другие строения, таким образом незаконно, произвольно уничтожив большое количество недвижимости", - сообщил инфоцентр со ссылкой на Следственный комитет непризнанной республики.
В Следственном комитете НКР принято к производству уголовное дело, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 416, пунктом 6 части 2 статьи 416 Уголовного кодекса НКР, следствие продолжается, уточнили в информационном центре.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.