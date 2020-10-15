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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579883373.html
МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
Азербайджан торпедирует мирные инициативы России и ОБСЕ, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:18
2020-10-15T09:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> торпедирует мирные инициативы России и <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, заявил МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."В условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости республики Арцах", - говорится в заявлении в <a href="https://telegram.me/s/Karabakh_MFA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале МИД</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9 октября Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/karabakh-1579727573.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС
Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы

09:18 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Азербайджан торпедирует мирные инициативы России и ОБСЕ, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости республики Арцах", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В ходе многочасовых переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 11:42
Лавров ответил на вопрос о введении миротворцев в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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