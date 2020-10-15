https://ria.ru/20201015/karabakh-1579881254.html

Армения обвинила Азербайджан в артобстрелах в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана возобновили с утра артиллерийские обстрелы на линии соприкосновения в Карабахе, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:51

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2020-10-15T08:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> возобновили с утра артиллерийские обстрелы на линии соприкосновения в Карабахе, заявила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность. С утра противник возобновил активный артиллерийский обстрел на северном и юго-восточном направлениях", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 9 октября Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579880336.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы. 2020-10-15T08:51 true PT4M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире