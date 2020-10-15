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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579880336.html
В Баку оценили обстановку на линии соприкосновения в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной, войска азербайджанской армии сохраняют оперативное... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:35
2020-10-15T08:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
т-72 "урал"
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной, войска азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту."В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Уточняется, что "в результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, один ЗРК Тор-М2КМ, четыре РСЗО БМ-21 "Град", один Д-20, один Д-30 и две Д-1 гаубицы-пушки, а также несколько единиц БПЛА и автомобильной техники противника"."Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на оккупированных территориях вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо. Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/azerbaydzhan-1579879685.html
https://ria.ru/20201014/boi-1579821993.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры разрушенного госпиталя после ударов азербайджанских ВС
Съемочная группа SputnikArmenia побывала на территории госпиталя через пару часов после ударов азербайджанских ВС. Практически полностью разрушен КПП, выбиты окна и рамы в основном здании. Полностью сгорело несколько машин. По предварительным данным, есть жертвы.
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минобороны азербайджана, обсе, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Баку оценили обстановку на линии соприкосновения в Карабахе

08:35 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной, войска азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.
"В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Последствия обстрела в селе Рзалар Агдамского района в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
08:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку заявили об обстреле территорий в Карабахе со стороны Армении
Уточняется, что "в результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, один ЗРК Тор-М2КМ, четыре РСЗО БМ-21 "Град", один Д-20, один Д-30 и две Д-1 гаубицы-пушки, а также несколько единиц БПЛА и автомобильной техники противника".
"Согласно полученной информации, силам и средствам, временно расположенным на оккупированных территориях вооруженных сил Армении, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо. Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 17:58Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе заявили о боях вдоль всей линии соприкосновения
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕТ-72 "Урал"Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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