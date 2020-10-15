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https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным
Санкции Евросоюза в отношении официальных лиц РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным никак не отразятся на политике России, а введенные меры носят незаконный... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:36
2020-10-15T13:36
госпитализация алексея навального
россия
сергей меняйло
алексей навальный
евросоюз
александр бортников
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Санкции Евросоюза в отношении официальных лиц РФ из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> никак не отразятся на политике России, а введенные меры носят незаконный характер и являются политическим шантажом Москвы, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>.Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза - директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>."Санкции ЕС в отношении шести российских официальных лиц никак не отразятся на политике России и на работе государственных органов, которые эти достойные люди представляют. Введенные ограничительные меры носят незаконный характер, являются политическим шантажом нашей страны и не имеют под собой основания", - сказал Железняк РИА Новости.Парламентарий отметил, что гибридная война против России набирает обороты, а действия сил, не желающих укрепления РФ, носят разные формы - "от попыток дестабилизации внутри страны и создания напряженности вблизи границ России до мелких провокаций, как история с Навальным". Железняк вновь подчеркнул, что неоднократно на самом высоком уровне было заявлено, что никаких доказательств так называемого отравления нет, а факты оппонентами очевидно намеренно умалчиваются."Тех, кто голосует за новые санкции против России, не смущает полное отсутствие доказательств, а также чудесное спасение после смертельного "отравления" господина Навального и его помощников, ухитрившихся без вреда для здоровья изъять псевдоядовитые улики. Подогреваемая шумиха вокруг инцидента только доказывает заинтересованность западных друзей российского оппозиционера выжать из "дела Навального" максимальную выгоду для подогрева антироссийской истерии", - добавил депутат.Однако, убежден Железняк, ничего, кроме негатива со стороны большинства россиян к персоне Навального эта история не добавит. "Что же касается санкций в отношении НИИ органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), то тут следует проанализировать, кому на Западе это выгодно и какая на самом деле цель стоит за действиями наших оппонентов", - добавил политик.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579916637.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579929349.html
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россия
германия
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Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального.
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госпитализация алексея навального, россия, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, александр бортников, германия, в мире

В Госдуме прокомментировали санкции ЕС из-за ситуации с Навальным

13:36 15.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении официальных лиц РФ из-за инцидента с Алексеем Навальным никак не отразятся на политике России, а введенные меры носят незаконный характер и являются политическим шантажом Москвы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
"Санкции ЕС в отношении шести российских официальных лиц никак не отразятся на политике России и на работе государственных органов, которые эти достойные люди представляют. Введенные ограничительные меры носят незаконный характер, являются политическим шантажом нашей страны и не имеют под собой основания", - сказал Железняк РИА Новости.
Парламентарий отметил, что гибридная война против России набирает обороты, а действия сил, не желающих укрепления РФ, носят разные формы - "от попыток дестабилизации внутри страны и создания напряженности вблизи границ России до мелких провокаций, как история с Навальным". Железняк вновь подчеркнул, что неоднократно на самом высоком уровне было заявлено, что никаких доказательств так называемого отравления нет, а факты оппонентами очевидно намеренно умалчиваются.
"Тех, кто голосует за новые санкции против России, не смущает полное отсутствие доказательств, а также чудесное спасение после смертельного "отравления" господина Навального и его помощников, ухитрившихся без вреда для здоровья изъять псевдоядовитые улики. Подогреваемая шумиха вокруг инцидента только доказывает заинтересованность западных друзей российского оппозиционера выжать из "дела Навального" максимальную выгоду для подогрева антироссийской истерии", - добавил депутат.
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Климов: попавшие под санкции россияне не связаны с делом Навального
Однако, убежден Железняк, ничего, кроме негатива со стороны большинства россиян к персоне Навального эта история не добавит. "Что же касается санкций в отношении НИИ органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), то тут следует проанализировать, кому на Западе это выгодно и какая на самом деле цель стоит за действиями наших оппонентов", - добавил политик.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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Великобритания ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей МеняйлоАлексей НавальныйЕвросоюзАлександр БортниковГерманияВ мире
 
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