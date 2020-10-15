https://ria.ru/20201015/druzhba-1579996000.html

Алиев обратился к россиянам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью РИА Новости обратился к народу России, заявив, что обе страны связаны узами дружбы и сотрудничества, и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:10

2020-10-15T18:10

2020-10-15T18:35

интервью алиева риа новости

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в ходе интервью РИА Новости обратился к народу России, заявив, что обе страны связаны узами дружбы и сотрудничества, и выразил уверенность, что никакая сила не сможет на это повлиять, несмотря на предпринимаемые попытки."Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Я хотел бы использовать эту возможность… адресовать свои слова многомиллионной российской аудитории, хотел бы просто, чтобы больше было понимания позиции Азербайджана. Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с ее историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит", - отметил азербайджанский президент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/pashinyan-1579995323.html

Добрыня Недобрый Побывав там хотя бы раз, уверен мнение изменится,. Во всяком случае они более предсказуемые и адекватные чем армяне. Я уже не говорю об отношении к русским и русскоязычному населению. В Армении это все как то искусственно, 25

Лаврентий Павлович Нельзя всё время говорить на языке ультиматумов как с Россией, так и между собой. Чего ни одна, ни вторая сторона не делают и в этом их главная ошибка. Россия всё про вас знает и уже давно сделала выводы. 20

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью алиева риа новости, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире