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https://ria.ru/20201015/bolezni-1579893276.html
Врачи назвали болезни, возникающие из-за немытых рук
Стоматит, ротавирус, корь, дизентерия, чесотка – это лишь малая часть болезней, которые можно занести в организм, пренебрегая правильной и регулярной... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:27
2020-10-15T10:27
здоровье
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Стоматит, ротавирус, корь, дизентерия, чесотка – это лишь малая часть болезней, которые можно занести в организм, пренебрегая правильной и регулярной гигиенической процедурой по обработке кожи рук, рассказали РИА Новости специалисты во Всемирный день мытья рук.Ежегодно Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября. Праздник был объявлен детским фондом ООН в 2008 году.Болезни немытых рук"Болезни, которые возникают из-за немытых рук – это конъюктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллез, сальмонеллез, гельминтоз и лямблиоз. Все эти недуги можно назвать болезнями немытых рук. Иначе говоря, их вполне можно избежать, если вовремя и правильно соблюдать эту важную гигиеническую процедуру", - рассказала эпидемиолог Ольга Ненастина.По словам врача, мыть руки необходимо регулярно: после возвращения домой, прежде чем касаться глаз, носа, рта, после пользования туалетом, после сморкания или чихания, до и после приготовления пищи, до еды, после прикосновения к сырому мясу, птице или рыбе, после контакта с мусором, мусорными емкостями или с загрязненными поверхностями.Вооружитесь антисептикомТакже мыть руки необходимо после посещения или ухода за больным человеком, отметила Ненастина."Если принимаете какие-либо лекарства сами - то перед приемом препаратов. Также необходимо мыть руки после контакта и ухода за домашними животными", - посоветовала специалист.Врач также подчеркнула, что лучше всего постоянно иметь при себе антисептик. Некоторые из этих средств изготовлены с использованием этилового спирта, со смягчающими средствами для кожи."Это не замена мытью рук, но если нет возможности вымыть, - хорошая альтернатива", - отметила врач.Руки - источник зараженияВ свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Ирина Шилкина рассказала, что немытыми руками в организм можно также занести различные кишечные инфекции, чесотку, корь, ветрянку.По словам специалиста, для профилактики заражения коронавирусом и другими инфекциями после тщательного мытья рук их следует обработать антисептиком."Наши руки – это самый большой источник заражения любой инфекцией, не только коронавирусом, а вообще. Советую не пренебрегать простыми, но такими необходимыми для сохранения нашего здоровья, правилами. Мойте руки", - посоветовала Шилкина.
https://ria.ru/20201015/klaviatura-1579876503.html
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московская область (подмосковье)
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здоровье, московская область (подмосковье), общество

Врачи назвали болезни, возникающие из-за немытых рук

10:27 15.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Стоматит, ротавирус, корь, дизентерия, чесотка – это лишь малая часть болезней, которые можно занести в организм, пренебрегая правильной и регулярной гигиенической процедурой по обработке кожи рук, рассказали РИА Новости специалисты во Всемирный день мытья рук.
Ежегодно Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября. Праздник был объявлен детским фондом ООН в 2008 году.

Болезни немытых рук

"Болезни, которые возникают из-за немытых рук – это конъюктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллез, сальмонеллез, гельминтоз и лямблиоз. Все эти недуги можно назвать болезнями немытых рук. Иначе говоря, их вполне можно избежать, если вовремя и правильно соблюдать эту важную гигиеническую процедуру", - рассказала эпидемиолог Ольга Ненастина.
По словам врача, мыть руки необходимо регулярно: после возвращения домой, прежде чем касаться глаз, носа, рта, после пользования туалетом, после сморкания или чихания, до и после приготовления пищи, до еды, после прикосновения к сырому мясу, птице или рыбе, после контакта с мусором, мусорными емкостями или с загрязненными поверхностями.
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Вооружитесь антисептиком

Также мыть руки необходимо после посещения или ухода за больным человеком, отметила Ненастина.
"Если принимаете какие-либо лекарства сами - то перед приемом препаратов. Также необходимо мыть руки после контакта и ухода за домашними животными", - посоветовала специалист.
Врач также подчеркнула, что лучше всего постоянно иметь при себе антисептик. Некоторые из этих средств изготовлены с использованием этилового спирта, со смягчающими средствами для кожи.
"Это не замена мытью рук, но если нет возможности вымыть, - хорошая альтернатива", - отметила врач.

Руки - источник заражения

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина рассказала, что немытыми руками в организм можно также занести различные кишечные инфекции, чесотку, корь, ветрянку.
По словам специалиста, для профилактики заражения коронавирусом и другими инфекциями после тщательного мытья рук их следует обработать антисептиком.
"Наши руки – это самый большой источник заражения любой инфекцией, не только коронавирусом, а вообще. Советую не пренебрегать простыми, но такими необходимыми для сохранения нашего здоровья, правилами. Мойте руки", - посоветовала Шилкина.
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ЗдоровьеМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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