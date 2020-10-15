Друзья и коллеги поздравили Николая Баскова с днем рождения

"Сегодня день рождения отмечает Коля Басков. Среди моих знакомых нет человека, который по-настоящему не любил бы его и не получал бы удовольствие от каждой встречи с ним. Солнечный, талантливый, теплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек. Коля, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю огромного счастья, бесконечной любви и преданности огромной армии поклонников. А твоей мамочке Леночке желаю крепкого здоровья, и чтобы она долго-долго гордилась своим сыном и моим другом".

Игорь Крутой композитор композитор