Друзья и коллеги поздравили Николая Баскова с днем рождения
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сегодня у Николая Баскова день рождения. Эстрадному и оперному певцу исполнилось 44 года. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей, коллег и близких. Кто и что пожелал народному артисту России — в подборке РИА Новости.
Игорь Крутой
"Сегодня день рождения отмечает Коля Басков. Среди моих знакомых нет человека, который по-настоящему не любил бы его и не получал бы удовольствие от каждой встречи с ним. Солнечный, талантливый, теплый, искренний, внимательный, харизматичный, с невероятным чувством юмора и реакцией, умный, обаятельный и, безусловно, красивый и родной человек. Коля, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю огромного счастья, бесконечной любви и преданности огромной армии поклонников. А твоей мамочке Леночке желаю крепкого здоровья, и чтобы она долго-долго гордилась своим сыном и моим другом".
Максим Галкин
"С днем рождения, дорогой Николай Басков. Чтоб ты был здоров и счастлив!"
Филипп Киркоров
"Друг мой, с днем рождения! Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари праздник. Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе как ты и живешь. Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом".
Алсу
"Колечка, дорогой, вся лента сегодня в тебе. Спешу присоединиться ко всем поздравлениям. Ты классный, ты яркий, талантливый, веселый и обворожительный. А еще ты хороший человек, прекрасный сын и надежный друг. Будь счастлив, здоров, люби и будь любим. С днем рождения!"
Артур Пирожков
"Колюня, с днем рождения, мой друг. Вся наша семья тебя очень любит и желает тебе крепкого здоровья и огромного счастья. Ждем в гости. До скорой встречи".
Валерия
"Коленька, дорогой наш друг, поздравляю с днем рождения. Знаешь, что я думаю: хорошим людям всегда и во всем должно везти, а ты именно такой: добрый, открытый, настоящий. Пусть тебе живется легко и радостно. Пусть все получается и удается. И еще так хочется, чтобы ты нашел свою половинку, и этот мир бы пополнился твоим прекрасным продолжением. Люблю".
Зара
"С днем рождения, мой дорогой друг. Люблю тебя за твое доброе сердце, талант и человечность. Будь здоров и счастлив".
Игорь Николаев
"С днем рождения, дорогой Коля! Среди миллионов поздравлений есть и мое: пусть силы небесные тебя берегут, и пусть доброта, которую ты даришь людям, возвращается к тебе стократно! Будь здоров и счастлив".