https://ria.ru/20201015/azerbaydzhan-1579997034.html

Россия является стратегическим партнером для Азербайджана, заявил Алиев

Россия является стратегическим партнером для Азербайджана, Москва и дальше будет играть ведущую роль в урегулировании в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:12

2020-10-15T18:12

2020-10-15T18:35

интервью алиева риа новости

дмитрий киселев

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Россия является стратегическим партнером для <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и дальше будет играть ведущую роль в урегулировании в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Сегодня Россия и Азербайджан называют друг друга стратегическими партнерами. Уровень взаимодействия между нашими странами может быть примером для любых соседей. И уверен, после того, как военная фаза конфликта закончится, и мы перейдем к политическому урегулированию, а мы готовы это сделать хоть завтра, если армянская сторона оставит попытки вернуть то, что она потеряла, и то, что ей не принадлежит, силой, то уверен, что Россия и дальше будет играть ведущую роль в деле стабилизации в нашем регионе", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20201008/armeniya-1578801297.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: готовы на компромиссы? Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:12 true PT4M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью алиева риа новости, дмитрий киселев, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире