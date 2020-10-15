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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/armeniya-1579977686.html
Армения сотрудничает с Россией и Ираном по вопросу проникновения боевиков
Генеральная прокуратура Армении активно сотрудничает с Россией и Ираном для пресечения проникновения в эти страны боевиков, заявил военный прокурор Армении Ваге РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:58
2020-10-15T16:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
вагаршак арутюнян
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
иран
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> активно сотрудничает с Россией и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> для пресечения проникновения в эти страны боевиков, заявил военный прокурор Армении Ваге Арутюнян."Прокуратура активно сотрудничает с нашими коллегами из зарубежных государств, в частности с прокуратурой РФ и иранскими партнерами. Мы передали имеющиеся в нашем распоряжении доказательства и в режиме ежедневной работы пытаемся сделать все, чтобы пресечь проникновение (в эти страны) наемников, воюющих в составе ВС Азербайджана", - сказал Арутюнян. По его словам, ведутся также работы по установлению личности и обнаружению боевиков.Главный советник премьера Армении <a href="http://ria.ru/person_Vagarshak_Arutjunjan/" target="_blank" data-auto="true">Вагаршак Арутюнян</a> заявил, что есть многочисленные доказательства присутствия наемников в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, в том числе видео- и аудиоматериалы. По его словам, об этом говорили руководители всех трех стран-сопредседателей – России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. "Азербайджан сотрудничал с террористами еще в первую войну, 1992-1994 годах", - сказал советник.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/armeniya-1579914585.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/karabakh-1578582964.html
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вагаршак арутюнян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, иран, сша, в мире

Армения сотрудничает с Россией и Ираном по вопросу проникновения боевиков

16:58 15.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении активно сотрудничает с Россией и Ираном для пресечения проникновения в эти страны боевиков, заявил военный прокурор Армении Ваге Арутюнян.
"Прокуратура активно сотрудничает с нашими коллегами из зарубежных государств, в частности с прокуратурой РФ и иранскими партнерами. Мы передали имеющиеся в нашем распоряжении доказательства и в режиме ежедневной работы пытаемся сделать все, чтобы пресечь проникновение (в эти страны) наемников, воюющих в составе ВС Азербайджана", - сказал Арутюнян. По его словам, ведутся также работы по установлению личности и обнаружению боевиков.
Главный советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что есть многочисленные доказательства присутствия наемников в Азербайджане, в том числе видео- и аудиоматериалы. По его словам, об этом говорили руководители всех трех стран-сопредседателей – России, США и Франции. "Азербайджан сотрудничал с террористами еще в первую войну, 1992-1994 годах", - сказал советник.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила о пяти погибших военных с начала конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Начальник департамента по вопросам международного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 11:28
Баку заявил о воюющих в Карабахе на стороне Армении наемниках
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВагаршак АрутюнянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваИранСШАВ мире
 
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