Армения сотрудничает с Россией и Ираном по вопросу проникновения боевиков
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
"Прокуратура активно сотрудничает с нашими коллегами из зарубежных государств, в частности с прокуратурой РФ и иранскими партнерами. Мы передали имеющиеся в нашем распоряжении доказательства и в режиме ежедневной работы пытаемся сделать все, чтобы пресечь проникновение (в эти страны) наемников, воюющих в составе ВС Азербайджана", - сказал Арутюнян. По его словам, ведутся также работы по установлению личности и обнаружению боевиков.
Главный советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что есть многочисленные доказательства присутствия наемников в Азербайджане, в том числе видео- и аудиоматериалы. По его словам, об этом говорили руководители всех трех стран-сопредседателей – России, США и Франции. "Азербайджан сотрудничал с террористами еще в первую войну, 1992-1994 годах", - сказал советник.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже 10 октября стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
7 октября, 11:28Баку заявил о воюющих в Карабахе на стороне Армении наемниках