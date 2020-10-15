https://ria.ru/20201015/armeniya-1579954797.html

В Армении заявили о нарушении границы турецкими F-16 в сентябре

Заместитель командующего войсками ПВО Армении Гарик Мовсесян сообщил в четверг на пресс-конференции в Ереване, что два истребителя F-16 турецких ВВС 27 сентября РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:09

2020-10-15T15:09

2020-10-15T17:23

ввс турции

обсе

су-25

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

турция

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. </strong>Заместитель командующего войсками ПВО <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Гарик Мовсесян сообщил в четверг на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, что два истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> турецких ВВС 27 сентября вторглись в воздушное пространство Армении и продвинулись на глубину 6 километров."Турецкие F-16 вовлечены в конфликт с первого дня. Так, 27 сентября два F-16 нарушили воздушную границу Армении и продвинулись вглубь на 6 километров", - сказал Мовсесян. Он напомнил, что 29 сентября F-16 сбил армянский штурмовик <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>, находящийся территории Армении.Он отметил, что после турецкие самолеты начали скрывать свои действия. По его словам, схема следующая: два или четыре F-16 поднимаются в воздух в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a>, одновременно над территорией <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> взлетают самолеты и беспилотники дальнего радиолокационного обнаружения, разведки и корректировки, а затем уже азербайджанские штурмовики СУ-25. Мовсесян заявил, азербайджанские и турецкие военные самолеты встречаются на Мингечаурским водохранилищем, делают несколько кругов, затем штурмовики занимают зону F-16, а те летят для нанесения ударов по Мартакертскому району."В целом самолеты F-16 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Турции</a> координируют действия военно-воздушных сил Азербайджана, содействую в бомбардировкам и ракетным обстрелам территорий Армении, прикрывают азербайджанские военные самолеты", - сказал Мовсесян.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/istrebiteli-1579020992.html

https://ria.ru/20201008/f-16-1578739945.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577970877.html

sggh А чего не сбили? Вряд ли по ошибки. Сбивать надо. В следующий раз не залетели бы. 15

21

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ввс турции, обсе, су-25, нагорно-карабахская республика, f-16, турция, азербайджан, армения, в мире