https://ria.ru/20201015/aliev-1580001510.html

Алиев опроверг сообщения об участии наемников в боях Нагорном Карабахе

Наемники из Сирии и Ливии не воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, никаких доказательств этому нет, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:23

2020-10-15T18:23

2020-10-15T19:48

интервью алиева риа новости

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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

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ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Наемники из Сирии и Ливии не воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, никаких доказательств этому нет, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев - именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке его страной сирийских боевиков для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях", и они в Карабах не поедут.Сирийский лидер <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В конце сентября глава сирийской сети по правам человека <a href="http://ria.ru/person_akhmad-kazem/" target="_blank" data-auto="true">Ахмад Казем</a> рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в августе и перебросили первые группы в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> под видом турецких военных якобы для участия в учениях.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a> в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a>. Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> России, <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20201015/turtsiya-1580000239.html

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579994730.html

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нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: были ли иностранные наемники? Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:23 true PT6M26S

Алиев: "Необходимости в иностранном военном участии в Азербайджане нет" Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:23 true PT18M30S

Нагорный Карабах: готовы на компромиссы? Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:23 true PT4M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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