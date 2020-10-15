Алиев опроверг сообщения об участии наемников в боях Нагорном Карабахе
18:23 15.10.2020 (обновлено: 19:48 15.10.2020)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Наемники из Сирии и Ливии не воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, никаких доказательств этому нет, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости, что Турция планирует перебросить в Азербайджан новую группу сирийских наемников. По данным источника, боевики заключают контракт сроком на шесть месяцев - именно с таким интервалом предусмотрена и ротация, поэтому сообщения о возвращении боевиков из зоны конфликта в Нагорном Карабахе, по их словам, не соответствуют действительности.
Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября вновь опроверг информацию об отправке его страной сирийских боевиков для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях", и они в Карабах не поедут.
Сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости ранее заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
В конце сентября глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем рассказал РИА Новости, что турецкие спецслужбы начали интенсивную подготовку боевиков на севере Сирии в августе и перебросили первые группы в Азербайджан под видом турецких военных якобы для участия в учениях.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
В Москве заявляли, что сирийские боевики в Карабахе – повод для глубокой обеспокоенности России. Как заявили в СВР России, Закавказье рискует стать новым плацдармом международных террористов, откуда боевики смогут просачиваться в РФ.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе