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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/aliev-1580001092.html
Алиев заявил, что Баку ведет "освободительную войну" в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости, что страна ведет "освободительную войну" в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:22
2020-10-15T18:35
интервью алиева риа новости
дмитрий киселев
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил в интервью РИА Новости, что страна ведет "освободительную войну" в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Знаете, любая война - это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких, но разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих - граждане Армении", - заявил Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Что они там делают? На международно-признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться, надо потратить огромные силы и время, но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле", - добавил президент.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20201015/druzhba-1579996000.html
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нагорно-карабахская республика
москва
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: "Базовые принципы урегулирования"
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
2020-10-15T18:22
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Нагорный Карабах: готовы на компромиссы?
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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РИА Новости
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интервью алиева риа новости, дмитрий киселев, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Алиев заявил, что Баку ведет "освободительную войну" в Карабахе

18:22 15.10.2020 (обновлено: 18:35 15.10.2020)
 
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/HandoutПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости, что страна ведет "освободительную войну" в Нагорном Карабахе.
"Знаете, любая война - это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких, но разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для Армении это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих - граждане Армении", - заявил Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Что они там делают? На международно-признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться, надо потратить огромные силы и время, но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле", - добавил президент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 18:10Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев обратился к россиянам
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Алиева РИА НовостиДмитрий КиселевОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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