https://ria.ru/20201014/veteran-1579637878.html

В Севастополе "пожалели" 150 метров асфальта для ветерана войны

В Севастополе 98-летняя Анна Калганова, ветеран Великой Отечественной, полгода ждет, когда заасфальтируют путь к ее дому. С 2019-го пенсионерка не встает с... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T11:43

чиновники

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>В Севастополе 98-летняя Анна Калганова, ветеран Великой Отечественной, полгода ждет, когда заасфальтируют путь к ее дому. С 2019-го пенсионерка не встает с кровати, скорая подъехать не может. В войну Калганова трудилась в тылу, ее покойный супруг — узник Бухенвальда. Под конец жизни Анне Васильевне пришлось "воевать" с чиновниками, которые то и дело перекладывали ответственность друг на друга. После вмешательства прокуратуры виновных определили, но исправлять ситуацию никто не торопится. А речь всего о ста пятидесяти метрах дороги."Весь скрюченный, пошел вниз""В ноябре прошлого года бабушка упала. Перелом шейки бедра, инсульт. Восстановилась вроде, но совсем не поднимается с постели", — рассказывает Олег, внук Анны Калгановой.Дом пенсионерки — на улице Шатурской в поселке Грэс Балаклавского района. Скорая сюда не добирается, дорога непроезжая. Ближайшая больница в трех километрах — в Инкермане. "Население Грэс — больше тысячи человек. Местность гористая, и мы как раз живем на возвышенности. Транспорт не ходит: нормального пути нет, — объясняет Олег. — К врачам бабушку сами возим, но это редко. А в экстренных случаях как быть? Когда она упала, мы с соседом завернули ее в простыню, взяли за оба конца и спустили по крутому склону".Полгода назад дорогу не заасфальтировали, а просто посыпали старым покрытием. "Ну хоть бы щебенку завезли! Нас наверху — 25 человек. И пенсионеры, и дети. Неотложка может понадобиться в любой момент. В сентябре и мне вызывали — проблемы с почками. Весь скрюченный, пошел вниз, что делать".С весны Олег постоянно просит о помощи администрацию района и города, но безрезультатно. "Чиновники валят друга на друга. Никак не разберутся, кому решать проблему. Лично мне важнее всего, чтобы бабушка спокойно дожила свой век"."Нас всех посадят"Мы попросили специалистов департамента транспорта Севастополя прояснить ситуацию, но комментариев не дождались. Хотя в мае руководитель ведомства сообщил местным журналистам: улица Шатурская относится "к автомобильным дорогам общего пользования Балаклавского муниципалитета" — и порекомендовал обратиться туда. Евгений Бабошкин, глава округа, только разводит руками: полотно на территории Инкермана, так что "все вопросы к ним".От городской администрации оперативного ответа мы не получили. Однако ранее глава Инкермана Родион Демченко говорил корреспондентам "Первого Севастопольского", что повлиять на ход дела никак не может, это не в его компетенции. "Государственные деньги имеем право тратить лишь на то, что положено по закону", — отрезал он. И добавил: решение за департаментом горхозяйства.В августе прокуратура Севастополя провела проверку и пришла к выводу: ответственность лежит на дептранспорта — специалисты не включили улицу Шатурскую в перечень автодорог общего пользования. Потому ее и не ремонтировали. Заместителю губернатора Севастополя поручили к концу октября устранить нарушения и наказать виновных. В прокуратуре заверили: ситуация на контроле. Однако в самом поселке, по словам Олега, "пока тишина" — ремонтировать никто не торопится."Она у нас крепкая"Анна Васильевна родом из села Бузуков Черкасской области Украины. Росла в семье, где было шестеро детей. В семь лет осиротела: родителей сослали в Сибирь, где они и умерли. Девочку отправили в приют, с братьями и сестрами она потеряла связь. "Незадолго до Великой Отечественной вышла замуж, родила дочь, — делится семейной историей Олег. — Жили они тогда в Донбассе. Во время войны бабушка в тылу таскала уголь, пекла хлеб. Рассказывала нам, что как-то обменяла лучший дорогой костюм на козу — молоко было, потому и справились. А мой дед, Александр Семенович Калганов, попал в концлагерь Бухенвальд. В апреле 1945-го его и других узников спасли".После Победы Калгановы объездили всю Украину и юг России. В середине 50-х обосновались в Балаклавском районе, построили дом. У супругов родились еще два сына, обоих уже нет в живых. В ноябре Анне Васильевне исполнится 99. Каждый год местные чиновники исправно вспоминают о ней накануне Дня Победы. А вот заасфальтировать 150 метров — не в силах. Олег говорит: бабушка беспокоится уже не за себя, а за тех, кто останется после нее.К слову, это не первая "битва" ветеранов с чиновниками на полуострове. В начале сентября в селе Михайловском Нижнегорского района Крыма 94-летний Александр Голованов умер, не дождавшись решения квартирного вопроса. В ветхом доме постройки конца XIX века этим летом рухнула стена. Крыши над головой фронтовику не нашли. Средства на восстановительные работы чиновники выделили только после вмешательства республиканской прокуратуры. Пока тянулись разбирательства, близкие пенсионера сами возводили стену. Александр Михайлович жил у родных, но очень хотел скорее вернуться домой. Не успел.

https://ria.ru/20200509/1571144175.html

https://ria.ru/20200902/veteran-1576593765.html

Александр Гислер А почему внучек не заберёт бабушку к себе? В чём проблема? 22

Natalia Bikowa Цену имеет асфальт. Кто же его бесплатно даст. Бабушка уже стара. Что же будет тратиться на неё казна. Ну и что, что прошла войну. Понять это чиновнику ни к чему. Он заботится лишь о себе. Тут уж можно обратиться к казне. 17

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чиновники, день победы, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, общество