https://ria.ru/20201014/uslovie-1579721089.html

Алиев назвал условие для введения миротворцев в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что введение миротворцев в Карабах должно быть с согласия Баку и Еревана, в республике данного процесса "не... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:20

2020-10-14T11:20

2020-10-14T12:37

обсе

ильхам алиев

москва

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ереван

баку

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что введение миротворцев в Карабах должно быть с согласия <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, в республике данного процесса "не исключают", так как он является последним пунктом в переговорах, но пока процесс не обсуждается из-за отсутствия подвижек по урегулированию."В первую очередь, должен сказать, что введение миротворцев в регион должно быть с согласия обеих сторон, то есть Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Отправка миротворцев и их состав. Если одна из сторон поставит вето, это будет невозможно. Второй момент – каждый должен понять, что когда говорит об отправке миротворцев, то речь тут идет о суверенной азербайджанской территории. Без нашего согласия какая-либо страна не может послать миротворцев на наши территории. Это нарушение международного права. Введение миротворцев есть в базовых принципах, но это самый последний пункт. Это не исключается, но этот вопрос пока только на стадии обсуждения, так как серьезных сдвигов по урегулированию нет", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.haberturk.com/" target="_blank">Haber Turk</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201014/nablyudateli-1579720348.html

https://ria.ru/20201014/aliev-1579719031.html

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москва

сша

армения

ереван

баку

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, москва, сша, армения, ереван, баку, в мире