Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/turtsiya-1579772563.html
Пашинян сравнил ситуацию в Карабахе с "мюнхенским сговором"
Премьер Армении Никол Пашинян сравнил реакцию международного сообщества на действия Турции на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:51
2020-10-14T15:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_0d6aa8cf769d24d22617bbe78652a891.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> сравнил реакцию международного сообщества на действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года.По его словам, Армения до конца эскалации карабахского конфликта в сентябре считала, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, то это неизбежно приведет к цепной реакции, и страны, которые могут стать объектами дестабилизации, должны принять меры стратегического сдерживания.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a>, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> (Адольф Гитлер) и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой. По мнению историков, "мюнхенский сговор" стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
4
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_51:0:1535:1113_1400x0_80_0_0_f67ea5f7a8f60ed88797ac1b2b242e71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян сравнил ситуацию в Карабахе с "мюнхенским сговором"

14:51 14.10.2020 (обновлено: 15:00 14.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сравнил реакцию международного сообщества на действия Турции на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года.
По его словам, Армения до конца эскалации карабахского конфликта в сентябре считала, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, то это неизбежно приведет к цепной реакции, и страны, которые могут стать объектами дестабилизации, должны принять меры стратегического сдерживания.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве

"Но на данном этапе было констатировано странное обстоятельство: ряд государств, обладающих возможностями стратегического сдерживания, не оценили должным образом угрозу, продолжая рассматривать вопрос только в контексте карабахского конфликта, и, по существу, считая, что формула "территория в обмен на мир" может спасти ситуацию. Эта неприемлемая для нас ситуация похожа на Мюнхенский сговор 1938 года", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой. По мнению историков, "мюнхенский сговор" стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить4
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
Лента новостейМолния