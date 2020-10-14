Пашинян сравнил ситуацию в Карабахе с "мюнхенским сговором"
14:51 14.10.2020 (обновлено: 15:00 14.10.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сравнил реакцию международного сообщества на действия Турции на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года.
По его словам, Армения до конца эскалации карабахского конфликта в сентябре считала, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, то это неизбежно приведет к цепной реакции, и страны, которые могут стать объектами дестабилизации, должны принять меры стратегического сдерживания.
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"Но на данном этапе было констатировано странное обстоятельство: ряд государств, обладающих возможностями стратегического сдерживания, не оценили должным образом угрозу, продолжая рассматривать вопрос только в контексте карабахского конфликта, и, по существу, считая, что формула "территория в обмен на мир" может спасти ситуацию. Эта неприемлемая для нас ситуация похожа на Мюнхенский сговор 1938 года", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой. По мнению историков, "мюнхенский сговор" стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.
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