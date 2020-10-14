https://ria.ru/20201014/turtsiya-1579772563.html

Пашинян сравнил ситуацию в Карабахе с "мюнхенским сговором"

Премьер Армении Никол Пашинян сравнил реакцию международного сообщества на действия Турции на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:51

2020-10-14T14:51

2020-10-14T15:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> сравнил реакцию международного сообщества на действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на Южном Кавказе с Мюнхенским соглашением 1938 года.По его словам, Армения до конца эскалации карабахского конфликта в сентябре считала, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, то это неизбежно приведет к цепной реакции, и страны, которые могут стать объектами дестабилизации, должны принять меры стратегического сдерживания.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a>, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> (Адольф Гитлер) и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой. По мнению историков, "мюнхенский сговор" стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире