Слуцкий прокомментировал возможные санкции ЕС из-за Навального
18:36 14.10.2020 (обновлено: 20:09 14.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возможное введение ЕС санкций против ряда российских политиков и руководителей ведомств в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным - это попытка под очередным надуманным предлогом подвести под ограничения тех, кто под них не попал ранее, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС сообщило, что санкции, согласованные ЕС из-за Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло.
"Это достойнейшие люди, все, кто рядом с президентом России. Все наши "стратегические друзья", как я их называю, хотят по тем или иным надуманным предлогам заключить под санкции. Вот нашли тех, кто не под санкциями, и решили их подвести под предлог, связанный с якобы отравлением Навального. Механика простая, механика деструктивная, лживая, бредовая", - сказал депутат журналистам.
Кроме того, отмечает Слуцкий, в случае введения ограничений и "черных списков" Россия ответит, вне сомнения, адекватно.
Депутат добавил, что ситуация вокруг Навального и очередная санкционная истерия в адрес России разводят Москву и Брюссель по разные стороны от здравого смысла.
"Разделяю здоровый пессимизм министра иностранных дел России на предмет развития сотрудничества с институтами ЕС. Конструктив утрачен, хотя мы всегда выступали за равноправное сотрудничество при соблюдении взаимных обязательств", - сказал Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.