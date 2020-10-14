https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579810424.html

NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального

Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:08

2020-10-14T17:08

2020-10-14T17:08

госпитализация алексея навального

сергей меняйло

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Санкции, согласованные ЕС из-за <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, сообщает издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.Газета пишет, что санкции могут ввести против Бортникова, Кириенко, Ярина, Меняйло, а также против замминистров обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Криворучко</a> и Павла Попова.По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов и запреты на поездки в ЕС.Санкции также коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Как сообщает издание, Германия и Франция составили санкционный список и представили его другим странам ЕС вместе с "500-страничным докладом, доказывающим вовлеченность" данных лиц на этой неделе. По словам источников, дипломаты ЕС согласовали список в среду, список должен быть официально принят в четверг утром.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579791766.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

https://ria.ru/20201013/vrach-1579602919.html

Пётр Наумов А я рад. Глядишь меньше кататься будут за границу и в России больше денег оставят, а если повезёт то и построят что-нибудь полезное. 136

Саша Логер Меркель, Маас, Макрон, Боррель "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование". Они являются объектами ответных мер. 135

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швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, швеция, берлин (город), в мире