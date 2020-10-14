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https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579810424.html
NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального
Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:08
2020-10-14T17:08
госпитализация алексея навального
сергей меняйло
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
швеция
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Санкции, согласованные ЕС из-за <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>, сообщает издание <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.Газета пишет, что санкции могут ввести против Бортникова, Кириенко, Ярина, Меняйло, а также против замминистров обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Криворучко</a> и Павла Попова.По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов и запреты на поездки в ЕС.Санкции также коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Как сообщает издание, Германия и Франция составили санкционный список и представили его другим странам ЕС вместе с "500-страничным докладом, доказывающим вовлеченность" данных лиц на этой неделе. По словам источников, дипломаты ЕС согласовали список в среду, список должен быть официально принят в четверг утром.Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579791766.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
https://ria.ru/20201013/vrach-1579602919.html
А я рад. Глядишь меньше кататься будут за границу и в России больше денег оставят, а если повезёт то и построят что-нибудь полезное.
136
Меркель, Маас, Макрон, Боррель "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование". Они являются объектами ответных мер.
135
45
швеция
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, швеция, берлин (город), в мире

NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального

17:08 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло, сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.
Газета пишет, что санкции могут ввести против Бортникова, Кириенко, Ярина, Меняйло, а также против замминистров обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 16:07
Навальный перечислил имена оплативших его лечение в Германии людей
По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов и запреты на поездки в ЕС.
Санкции также коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Как сообщает издание, Германия и Франция составили санкционный список и представили его другим странам ЕС вместе с "500-страничным докладом, доказывающим вовлеченность" данных лиц на этой неделе. По словам источников, дипломаты ЕС согласовали список в среду, список должен быть официально принят в четверг утром.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 11:11Сказано в эфире
Политолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:07
Заместитель главврача лечившей Навального омской больницы решил уволиться
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей МеняйлоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковШвецияБерлин (город)В мире
 
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