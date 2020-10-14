NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло, сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.
Газета пишет, что санкции могут ввести против Бортникова, Кириенко, Ярина, Меняйло, а также против замминистров обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.
По словам источников, вошедшие в санкционный список "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование", им грозит заморозка активов и запреты на поездки в ЕС.
Санкции также коснутся российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Как сообщает издание, Германия и Франция составили санкционный список и представили его другим странам ЕС вместе с "500-страничным докладом, доказывающим вовлеченность" данных лиц на этой неделе. По словам источников, дипломаты ЕС согласовали список в среду, список должен быть официально принят в четверг утром.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вчера, 11:11Сказано в эфиреПолитолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.