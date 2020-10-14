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Рогозин прокомментировал рекорд по скорости полета к МКС
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию пилотируемым... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:52
2020-10-14T16:02
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> пилотируемым кораблем "Союз МС-17" цитатой из "Мертвых душ", трансляция переговоров с экипажем велась на сайте госкорпорации.Корабль "Союз МС-17" был запущен в среду с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> ракетой-носителем "Союз-2.1а" и через рекордные 3 часа 3 минуты причалил к МКС. В составе экипажа корабля россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>."Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", - сказал Рогозин экипажу "Союза МС-17".В ответ командир экипажа Рыжиков заявил, что корабль отличный, и поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы "не только для русских, но и для наших коллег"."То есть препятствий для того, чтобы использовать сверхкороткую схему, вы не видите?" - поинтересовался Рогозин у Рыжикова.Космонавт ответил, что "схема отличная, экипаж чувствует себя хорошо", и назвал ее наиболее оптимальной в данных условиях.Планируется, что через 1,5 часа будут открыты переходные люки между кораблем "Союз МС-17" и станцией и вновь прибывшие присоединятся к россиянам <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Иванишину</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Вагнеру</a>, а также американцу <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристоферу Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html
https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Рогозин прокомментировал рекорд по скорости полета к МКС

12:52 14.10.2020 (обновлено: 16:02 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаЗапуск ракеты-носителя "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию пилотируемым кораблем "Союз МС-17" цитатой из "Мертвых душ", трансляция переговоров с экипажем велась на сайте госкорпорации.
Корабль "Союз МС-17" был запущен в среду с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" и через рекордные 3 часа 3 минуты причалил к МКС. В составе экипажа корабля россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 08:29РИА Наука
Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС
"Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", - сказал Рогозин экипажу "Союза МС-17".
В ответ командир экипажа Рыжиков заявил, что корабль отличный, и поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы "не только для русских, но и для наших коллег".
"То есть препятствий для того, чтобы использовать сверхкороткую схему, вы не видите?" - поинтересовался Рогозин у Рыжикова.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 16:39Хочу стать космонавтом
Россия запустит два новых модуля на МКС
Космонавт ответил, что "схема отличная, экипаж чувствует себя хорошо", и назвал ее наиболее оптимальной в данных условиях.
Планируется, что через 1,5 часа будут открыты переходные люки между кораблем "Союз МС-17" и станцией и вновь прибывшие присоединятся к россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американцу Кристоферу Кэссиди.
К МКС за три часа: рекордный полет "Союза"
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на МКС астронавт NASA Кэтлин Рубинс и космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
1 из 13

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

Участник основного экипажа 64-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
2 из 13

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© Фото : Роскосмос

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

Встрече с участниками основного экипажа 64-й экспедиции на МКС перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
3 из 13

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

© Фото : Роскосмос
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
4 из 13

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
5 из 13

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

Участница основного экипажа 64-й экспедиции на МКС астронавт NASA Кэтлин Рубинс перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
6 из 13

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
7 из 13

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжикови перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
8 из 13

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
9 из 13

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
10 из 13

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур
11 из 13

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
12 из 13

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

Старт ракеты с кораблем Союз МС-17 с Байконура, снятый с борта МКС
13 из 13

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
1 из 13

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
2 из 13

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
3 из 13

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

© Фото : Роскосмос
4 из 13

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
5 из 13

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
6 из 13

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
7 из 13

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
8 из 13

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
9 из 13

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
10 из 13

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
11 из 13

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
13 из 13

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
 
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
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