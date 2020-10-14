https://ria.ru/20201014/rekord-1579744129.html

Рогозин прокомментировал рекорд по скорости полета к МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию пилотируемым... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:52

2020-10-14T12:52

2020-10-14T16:02

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> пилотируемым кораблем "Союз МС-17" цитатой из "Мертвых душ", трансляция переговоров с экипажем велась на сайте госкорпорации.Корабль "Союз МС-17" был запущен в среду с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> ракетой-носителем "Союз-2.1а" и через рекордные 3 часа 3 минуты причалил к МКС. В составе экипажа корабля россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>."Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", - сказал Рогозин экипажу "Союза МС-17".В ответ командир экипажа Рыжиков заявил, что корабль отличный, и поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы "не только для русских, но и для наших коллег"."То есть препятствий для того, чтобы использовать сверхкороткую схему, вы не видите?" - поинтересовался Рогозин у Рыжикова.Космонавт ответил, что "схема отличная, экипаж чувствует себя хорошо", и назвал ее наиболее оптимальной в данных условиях.Планируется, что через 1,5 часа будут открыты переходные люки между кораблем "Союз МС-17" и станцией и вновь прибывшие присоединятся к россиянам <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Иванишину</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Вагнеру</a>, а также американцу <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристоферу Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html

https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html

байконур (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)