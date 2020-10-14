https://ria.ru/20201014/kosmos-1579777902.html

К МКС за три часа: рекордный полет "Союза"

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур и через рекордные три часа и три минуты причалила к Международной космической... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:01

2020-10-14T16:01

2020-10-14T19:43

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

космос

союз мс

союз-2.1а

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международная космическая станция (мкс)

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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур и через рекордные три часа и три минуты причалила к Международной космической станции. Примечательный запуск — в фотоленте Ria.ru.

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космос

байконур (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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