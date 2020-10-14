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https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html
Корабль "Союз" установил рекорд по скорости полета к МКС
Корабль "Союз МС-17" пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты. Трансляцию ведет... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:52
2020-10-14T16:02
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-17" пристыковался к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты. Трансляцию ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> в 08:45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС. "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", рекорд 2017 года составлял три часа и восемнадцать минут.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов тридцать восемь минут.На борту "Союза МС-17" находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. После открытия люков они перейдут на станцию, где их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. Двадцать второго октября Иванишин, Вагнер и Кэссиди покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html
Читаю утром: Союз, куда-то там стартанул... Почесал зад, попил кофе, почистил зубы... Пошел на работу. Читаю: экипаж прибыл на МКС... Да я к тёще дольше еду!
135
Корабль "Драгон" Илона Маска летит до МКС 19 часов. Союз МС-17 - 3 часа. Как тебе такое, Илон Маск? :)))
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Корабль "Союз" установил рекорд по скорости полета к МКС

11:52 14.10.2020 (обновлено: 16:02 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-17" пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты. Трансляцию ведет "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 08:45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 08:29РИА Наука
Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС
"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", рекорд 2017 года составлял три часа и восемнадцать минут.
Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов тридцать восемь минут.
На борту "Союза МС-17" находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. После открытия люков они перейдут на станцию, где их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.
Двадцать второго октября Иванишин, Вагнер и Кэссиди покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
К МКС за три часа: рекордный полет "Союза"
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на МКС астронавт NASA Кэтлин Рубинс и космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
1 из 13

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

Участник основного экипажа 64-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
2 из 13

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© Фото : Роскосмос

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

Встрече с участниками основного экипажа 64-й экспедиции на МКС перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
3 из 13

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

© Фото : Роскосмос
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
4 из 13

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
5 из 13

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

Участница основного экипажа 64-й экспедиции на МКС астронавт NASA Кэтлин Рубинс перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
6 из 13

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
7 из 13

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжикови перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
8 из 13

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17
9 из 13

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

Участники основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
10 из 13

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур
11 из 13

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур
12 из 13

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

Старт ракеты с кораблем Союз МС-17 с Байконура, снятый с борта МКС
13 из 13

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
1 из 13

Сверхбыструю схему полета испытали на себе россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
2 из 13

Экипаж пробудет в космосе до девятого апреля 2021 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
3 из 13

Помимо научных экспериментов, космонавтам предстоит найти место утечки воздуха в модуле "Звезда".

© Фото : Роскосмос
4 из 13

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 08:45 по московскому времени.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
5 из 13

Через несколько минут корабль "Союз МС-17" отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
6 из 13

"Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и в 11:48 (мск) причалил к Международной космической станции.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
7 из 13

До "Союза МС-17" эту схему опробовали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
8 из 13

Традиционной же считается двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
9 из 13

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года доставил экипаж на МКС за пять часов 38 минут.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
10 из 13

Командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
11 из 13

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку космонавтов на МКС яркой цитатой.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", — сказал Рогозин экипажу.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
13 из 13

Пуск ракеты сфотографировали с борта МКС. "...Выглядит еще круче, чем с Земли!" — прокомментировал снимок космонавт Иван Вагнер.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
 
Обсудить22
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
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