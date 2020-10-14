https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html

Корабль "Союз" установил рекорд по скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты. Трансляцию ведет... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:52

2020-10-14T11:52

2020-10-14T16:02

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-17" пристыковался к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты. Трансляцию ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> в 08:45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС. "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Ранее такую схему отработали на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", рекорд 2017 года составлял три часа и восемнадцать минут.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС до сегодняшнего дня принадлежал кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов тридцать восемь минут.На борту "Союза МС-17" находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. После открытия люков они перейдут на станцию, где их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. Двадцать второго октября Иванишин, Вагнер и Кэссиди покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html

Иван Брынов Читаю утром: Союз, куда-то там стартанул... Почесал зад, попил кофе, почистил зубы... Пошел на работу. Читаю: экипаж прибыл на МКС... Да я к тёще дольше еду! 135

Михаил Иванов Корабль "Драгон" Илона Маска летит до МКС 19 часов. Союз МС-17 - 3 часа. Как тебе такое, Илон Маск? :))) 130

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земля

байконур (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)