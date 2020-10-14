https://ria.ru/20201014/prazdnik-1579683512.html

Православные верующие отмечают Покров пресвятой Богородицы

Покров пресвятой Богородицы празднуют в среду православные верующие. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:58

2020-10-14T03:58

2020-10-14T03:58

религия и мировоззрение

россия

покров пресвятой богородицы

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Prazdnik_Pokrova_Presvjatojj_Bogorod" target="_blank">Покров пресвятой Богородицы</a> празднуют в среду православные верующие.Дата праздника непреходящая, его отмечают 14 октября. Праздник отсылает к житию византийского святого Андрея Юродивого (X век). По преданию, во время осады Константинополя он увидел Богородицу во Влахернском храме, где хранилась ее риза (одежда). По словам Андрея и его ученика Епифания, Божия Матерь покрыла своим омофором – покрывалом собравшихся в храме. Знамение было воспринято как символ покровительства Богородицы.Праздник установлен на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери в России посвящено много храмов, например, известный всем под вторым названием собор Василия Блаженного храм на Красной площади.Как отмечал в одной из проповедей <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">патриарх Московский и всея Руси Кирилл</a>, причина такой популярности праздника в России – в национальном самосознании русского народа.Он привел в пример победу на Куликовом поле, когда "не было никаких шансов у русских выиграть", однако это случилось - в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он напомнил о выходе из Смутного времени и о победе над Наполеоном, которые предваряли молитвы к Казанской и Смоленской иконам Богоматери."Верим, что поелику над отечеством нашим пребывает покров Пресвятой Богородицы, то у нас есть надежда на победу, на сохранение самих себя такими, какие мы есть, какими мы вышли из Киевской купели крещения, какими мы стали на путях духовного и культурного подвига нашего народа", - отметил патриарх Кирилл.Он также призвал помнить, что покров Богоматери не простирается над отечеством "автоматически", но в ответ на молитву, веру, "в ответ на нашу способность жертвовать Богу то, что мы имеем, отдавать наш разум, нашу волю, наши чувства под силу действия его божественного закона".

https://ria.ru/20201012/pokrov-1579227985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, покров пресвятой богородицы, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, общество