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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201014/prazdnik-1579683512.html
Православные верующие отмечают Покров пресвятой Богородицы
Покров пресвятой Богородицы празднуют в среду православные верующие. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:58
2020-10-14T03:58
религия и мировоззрение
россия
покров пресвятой богородицы
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Prazdnik_Pokrova_Presvjatojj_Bogorod" target="_blank">Покров пресвятой Богородицы</a> празднуют в среду православные верующие.Дата праздника непреходящая, его отмечают 14 октября. Праздник отсылает к житию византийского святого Андрея Юродивого (X век). По преданию, во время осады Константинополя он увидел Богородицу во Влахернском храме, где хранилась ее риза (одежда). По словам Андрея и его ученика Епифания, Божия Матерь покрыла своим омофором – покрывалом собравшихся в храме. Знамение было воспринято как символ покровительства Богородицы.Праздник установлен на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери в России посвящено много храмов, например, известный всем под вторым названием собор Василия Блаженного храм на Красной площади.Как отмечал в одной из проповедей <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">патриарх Московский и всея Руси Кирилл</a>, причина такой популярности праздника в России – в национальном самосознании русского народа.Он привел в пример победу на Куликовом поле, когда "не было никаких шансов у русских выиграть", однако это случилось - в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он напомнил о выходе из Смутного времени и о победе над Наполеоном, которые предваряли молитвы к Казанской и Смоленской иконам Богоматери."Верим, что поелику над отечеством нашим пребывает покров Пресвятой Богородицы, то у нас есть надежда на победу, на сохранение самих себя такими, какие мы есть, какими мы вышли из Киевской купели крещения, какими мы стали на путях духовного и культурного подвига нашего народа", - отметил патриарх Кирилл.Он также призвал помнить, что покров Богоматери не простирается над отечеством "автоматически", но в ответ на молитву, веру, "в ответ на нашу способность жертвовать Богу то, что мы имеем, отдавать наш разум, нашу волю, наши чувства под силу действия его божественного закона".
https://ria.ru/20201012/pokrov-1579227985.html
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россия, покров пресвятой богородицы, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, общество

Православные верующие отмечают Покров пресвятой Богородицы

03:58 14.10.2020
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкДевочка в храме Покрова на Нерли
Девочка в храме Покрова на Нерли - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Покров пресвятой Богородицы празднуют в среду православные верующие.
Дата праздника непреходящая, его отмечают 14 октября. Праздник отсылает к житию византийского святого Андрея Юродивого (X век). По преданию, во время осады Константинополя он увидел Богородицу во Влахернском храме, где хранилась ее риза (одежда). По словам Андрея и его ученика Епифания, Божия Матерь покрыла своим омофором – покрывалом собравшихся в храме. Знамение было воспринято как символ покровительства Богородицы.
Праздник установлен на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери в России посвящено много храмов, например, известный всем под вторым названием собор Василия Блаженного храм на Красной площади.
Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, причина такой популярности праздника в России – в национальном самосознании русского народа.
"Совсем не случайно мы называем страну нашу уделом Пресвятой Богородицы. Она с нами, она над нами, и этот образ покрова является в каком-то смысле частью нашего национального самосознания. Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной истории. Несколько раз мы были на волоске от гибели как народ, как страна, и всякий раз избавление приходило как Божие чудо", - сказал патриарх.
Он привел в пример победу на Куликовом поле, когда "не было никаких шансов у русских выиграть", однако это случилось - в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он напомнил о выходе из Смутного времени и о победе над Наполеоном, которые предваряли молитвы к Казанской и Смоленской иконам Богоматери.
"Верим, что поелику над отечеством нашим пребывает покров Пресвятой Богородицы, то у нас есть надежда на победу, на сохранение самих себя такими, какие мы есть, какими мы вышли из Киевской купели крещения, какими мы стали на путях духовного и культурного подвига нашего народа", - отметил патриарх Кирилл.
Крестный ход Под покровом Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 12:00Религия и мировоззрение
Покров Пресвятой Богородицы-2020
Он также призвал помнить, что покров Богоматери не простирается над отечеством "автоматически", но в ответ на молитву, веру, "в ответ на нашу способность жертвовать Богу то, что мы имеем, отдавать наш разум, нашу волю, наши чувства под силу действия его божественного закона".
 
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Религия и мировоззрениеРоссияПокров Пресвятой БогородицыНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваОбщество
 
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