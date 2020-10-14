https://ria.ru/20201014/polk-1579713845.html

В Перми рассмотрят дело о фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Пермский краевой суд 26 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции... РИА Новости, 14.10.2020

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2020-10-14T10:47

2020-10-14T10:49

75 лет великой победы

следственный комитет россии (ск рф)

пермский краевой суд

ульяновск

пермь

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Permskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Пермский краевой суд</a> 26 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", сообщили РИА Новости в суде."Заседание назначено на 26 октября на 10.00 (8.00 мск)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, обвиняемый в реабилитации нацизма Шестаков не позднее 5 мая разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию изменника Родины генерала Андрея Власова. В ходе предварительного следствия Шестаков вину в содеянном не признал.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ летом завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Гитлера. По двум из них уже вынесены приговоры: житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновска</a> оштрафован на 120 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200925/natsizm-1577744178.html

ульяновск

пермь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермский краевой суд, ульяновск, пермь, происшествия