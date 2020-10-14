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В Перми рассмотрят дело о фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Пермский краевой суд 26 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:47
2020-10-14T10:49
75 лет великой победы
следственный комитет россии (ск рф)
пермский краевой суд
ульяновск
пермь
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Permskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Пермский краевой суд</a> 26 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", сообщили РИА Новости в суде."Заседание назначено на 26 октября на 10.00 (8.00 мск)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, обвиняемый в реабилитации нацизма Шестаков не позднее 5 мая разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию изменника Родины генерала Андрея Власова. В ходе предварительного следствия Шестаков вину в содеянном не признал.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ летом завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Гитлера. По двум из них уже вынесены приговоры: житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновска</a> оштрафован на 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200925/natsizm-1577744178.html
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следственный комитет россии (ск рф), пермский краевой суд, ульяновск, пермь, происшествия

В Перми рассмотрят дело о фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

10:47 14.10.2020 (обновлено: 10:49 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Пермский краевой суд 26 октября рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание назначено на 26 октября на 10.00 (8.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, обвиняемый в реабилитации нацизма Шестаков не позднее 5 мая разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию изменника Родины генерала Андрея Власова. В ходе предварительного следствия Шестаков вину в содеянном не признал.
СК РФ летом завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Гитлера. По двум из них уже вынесены приговоры: житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ, а Вячеслав Круглов из Ульяновска оштрафован на 120 тысяч рублей.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 10:1175 лет Великой Победы
Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
 
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75 лет Великой ПобедыСледственный комитет России (СК РФ)Пермский краевой судУльяновскПермьПроисшествия
 
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