https://ria.ru/20201014/peregovory-1579715806.html

Эксперт оценил идею четырехсторонних переговоров по Карабаху

Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:58

2020-10-14T10:58

2020-10-14T10:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ибрагим калын

обсе

одкб

ильхам алиев

москва

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция, является несостоятельной идеей и говорит об односторонней позиции турецкого руководства, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров.Ранее пресс-секретарь президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a> заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы."А что тогда скажет <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, который обеспокоен, находится в этом регионе и затронут этим конфликтом? Турки в данном случае думают только о себе, а не о регионе в целом. Это совершенно несостоятельная идея. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> занимает одностороннюю позицию", - отметил он.По словам Казимирова, Турция, поддерживая переговоры по Карабаху в четырехстороннем формате, продолжает попытки усилить свою роль в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a>. "Включать Турцию в переговорный процесс - значит, лишать Россию ее качеств как посредника и делать из нее только союзника <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Да, Россия и Армения - союзные государства в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, но это другой вопрос, который прямого отношения к переговорному процессу (по Карабаху) не имеет", - пояснил аналитик.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579667097.html

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москва

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрагим калын, обсе, одкб, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире