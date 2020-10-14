Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/peregovory-1579715806.html
Эксперт оценил идею четырехсторонних переговоров по Карабаху
Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:58
2020-10-14T10:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ибрагим калын
обсе
одкб
ильхам алиев
москва
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579317274_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_3a333719b7cf5a83b73539923e9e48a8.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция, является несостоятельной идеей и говорит об односторонней позиции турецкого руководства, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров.Ранее пресс-секретарь президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a> заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы."А что тогда скажет <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, который обеспокоен, находится в этом регионе и затронут этим конфликтом? Турки в данном случае думают только о себе, а не о регионе в целом. Это совершенно несостоятельная идея. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> занимает одностороннюю позицию", - отметил он.По словам Казимирова, Турция, поддерживая переговоры по Карабаху в четырехстороннем формате, продолжает попытки усилить свою роль в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a>. "Включать Турцию в переговорный процесс - значит, лишать Россию ее качеств как посредника и делать из нее только союзника <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Да, Россия и Армения - союзные государства в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, но это другой вопрос, который прямого отношения к переговорному процессу (по Карабаху) не имеет", - пояснил аналитик.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579667097.html
2
москва
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579317274_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_bec0f49a82eb89b1497bd483591adb68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ибрагим калын, обсе, одкб, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире

Эксперт оценил идею четырехсторонних переговоров по Карабаху

10:58 14.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе в четырехстороннем формате: с участием Москвы и Еревана и Анкары и Баку, проведение которых поддержала Турция, является несостоятельной идеей и говорит об односторонней позиции турецкого руководства, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара "не возражает" против предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы.
"То, что Турция поддержала (предложение о переговорах вчетвером), означает устроить из России вместо ее объективного сопредседательства в Минской группе ОБСЕ чистого союзника Армении, карабахских армян, а сама она, Турция, будет защищать интересы Азербайджана", - сказал эксперт РИА Новости.
"А что тогда скажет Иран, который обеспокоен, находится в этом регионе и затронут этим конфликтом? Турки в данном случае думают только о себе, а не о регионе в целом. Это совершенно несостоятельная идея. Турция занимает одностороннюю позицию", - отметил он.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
По словам Казимирова, Турция, поддерживая переговоры по Карабаху в четырехстороннем формате, продолжает попытки усилить свою роль в Закавказье. "Включать Турцию в переговорный процесс - значит, лишать Россию ее качеств как посредника и делать из нее только союзника Армении. Да, Россия и Армения - союзные государства в рамках ОДКБ, но это другой вопрос, который прямого отношения к переговорному процессу (по Карабаху) не имеет", - пояснил аналитик.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:01Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Ереване заявили о проведении одного из "самых тяжелых боев" в Карабахе
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
 
Обсудить2
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИбрагим КалынОБСЕОДКБИльхам АлиевМоскваСШААрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния