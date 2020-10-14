https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579782901.html

Постпреды Евросоюза согласовали санкционный список по делу Навального

Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:48

2020-10-14T15:48

2020-10-14T15:48

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

евросоюз

москва

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на неназванных дипломатов.Санкции подразумевают заморозку активов фигурантов списка и запреты на поездки в Европу. Они могут вступить в силу уже 15 октября, передает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>.По данным СМИ, в списке значатся шесть человек и одна организация из России. Конкретные имена пока не называются, однако, как рассказали источники dpa, это сотрудники силовых структур, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок". Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам соответствующие предложения. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства случившегося с Навальным, но Москва "не предоставила убедительных объяснений".Реакция РоссииМосква зеркально ответит на новые антироссийские санкции, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в <a href="https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html" target="_blank">интервью</a> трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.На пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо Лавров подчеркнул, что Россия больше, чем кто-либо другой, заинтересована в установлении истины в ситуации с Навальным и надеется, что и Запад, прежде всего Германия, не будет увиливать от международно-правовых обязательств."Мы слышим от всех наших партнеров о том, что самое главное — установить факты, но беда в том, что факты, которые касаются пребывания Навального на российской территории: и в российском самолете, и в омской больнице, они хорошо известны, они все нами установлены в той части, в которой мы можем это сделать, потому что ряд фигурантов всей этой истории уехали на Запад, в Великобританию, в Германию, нам их местонахождение неизвестно", — сказал министр.Он напомнил, что Москва просит обеспечить доступ к этим людям, но не находит конструктивного ответа."Отсутствие фактов, которые необходимо установить, — эти факты находятся на стороне Запада, они их не предоставляют", — заключил Лавров.Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> считает, что решение ЕС нужно расценивать как враждебный шаг."Навальный — это искусственно созданный персонаж, который, как жертвенное животное, должен умереть на алтаре для оправдания агрессии против России. И в свете противостояния с Западом он выполнил свою функцию, изобразив или, возможно, став фигурантом спецоперации по якобы отравлению. И сейчас эту фигуру тычут в нос европейским странам как несостоявшуюся жертву "агрессивной России". Все это горько и противно", — сказал депутат РИА Новости, призвав дать на санкции "зеркальный и адекватный ответ".Инцидент с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.Москва отправила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy--1579729115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

https://ria.ru/20201009/novichok-1579001949.html

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госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, евросоюз, москва, германия, в мире