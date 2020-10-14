https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579782901.html
Постпреды Евросоюза согласовали санкционный список по делу Навального
Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:48
2020-10-14T15:48
2020-10-14T15:48
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
евросоюз
москва
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на неназванных дипломатов.Санкции подразумевают заморозку активов фигурантов списка и запреты на поездки в Европу. Они могут вступить в силу уже 15 октября, передает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>.По данным СМИ, в списке значатся шесть человек и одна организация из России. Конкретные имена пока не называются, однако, как рассказали источники dpa, это сотрудники силовых структур, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок". Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам соответствующие предложения. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства случившегося с Навальным, но Москва "не предоставила убедительных объяснений".Реакция РоссииМосква зеркально ответит на новые антироссийские санкции, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в <a href="https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html" target="_blank">интервью</a> трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.На пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо Лавров подчеркнул, что Россия больше, чем кто-либо другой, заинтересована в установлении истины в ситуации с Навальным и надеется, что и Запад, прежде всего Германия, не будет увиливать от международно-правовых обязательств."Мы слышим от всех наших партнеров о том, что самое главное — установить факты, но беда в том, что факты, которые касаются пребывания Навального на российской территории: и в российском самолете, и в омской больнице, они хорошо известны, они все нами установлены в той части, в которой мы можем это сделать, потому что ряд фигурантов всей этой истории уехали на Запад, в Великобританию, в Германию, нам их местонахождение неизвестно", — сказал министр.Он напомнил, что Москва просит обеспечить доступ к этим людям, но не находит конструктивного ответа."Отсутствие фактов, которые необходимо установить, — эти факты находятся на стороне Запада, они их не предоставляют", — заключил Лавров.Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> считает, что решение ЕС нужно расценивать как враждебный шаг."Навальный — это искусственно созданный персонаж, который, как жертвенное животное, должен умереть на алтаре для оправдания агрессии против России. И в свете противостояния с Западом он выполнил свою функцию, изобразив или, возможно, став фигурантом спецоперации по якобы отравлению. И сейчас эту фигуру тычут в нос европейским странам как несостоявшуюся жертву "агрессивной России". Все это горько и противно", — сказал депутат РИА Новости, призвав дать на санкции "зеркальный и адекватный ответ".Инцидент с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.Москва отправила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy--1579729115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html
https://ria.ru/20201009/novichok-1579001949.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, евросоюз, москва, германия, в мире
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Постпреды Евросоюза согласовали санкции, которые введут против России из-за ситуации с Алексеем Навальным
, сообщает агентство dpa
со ссылкой на неназванных дипломатов.
Санкции подразумевают заморозку активов фигурантов списка и запреты на поездки в Европу. Они могут вступить в силу уже 15 октября, передает агентство Bloomberg
.
По данным СМИ, в списке значатся шесть человек и одна организация из России. Конкретные имена пока не называются, однако, как рассказали источники dpa, это сотрудники силовых структур, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".
Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам соответствующие предложения. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства случившегося с Навальным, но Москва "не предоставила убедительных объяснений".
Реакция России
Москва зеркально ответит на новые антироссийские санкции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров
в интервью
трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально — да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический", — сказал он.
На пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо Лавров подчеркнул, что Россия больше, чем кто-либо другой, заинтересована в установлении истины в ситуации с Навальным и надеется, что и Запад, прежде всего Германия, не будет увиливать от международно-правовых обязательств.
"Мы слышим от всех наших партнеров о том, что самое главное — установить факты, но беда в том, что факты, которые касаются пребывания Навального на российской территории: и в российском самолете, и в омской больнице, они хорошо известны, они все нами установлены в той части, в которой мы можем это сделать, потому что ряд фигурантов всей этой истории уехали на Запад, в Великобританию, в Германию, нам их местонахождение неизвестно", — сказал министр.
Он напомнил, что Москва просит обеспечить доступ к этим людям, но не находит конструктивного ответа.
"Отсутствие фактов, которые необходимо установить, — эти факты находятся на стороне Запада, они их не предоставляют", — заключил Лавров.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
считает, что решение ЕС нужно расценивать как враждебный шаг.
"Навальный — это искусственно созданный персонаж, который, как жертвенное животное, должен умереть на алтаре для оправдания агрессии против России. И в свете противостояния с Западом он выполнил свою функцию, изобразив или, возможно, став фигурантом спецоперации по якобы отравлению. И сейчас эту фигуру тычут в нос европейским странам как несостоявшуюся жертву "агрессивной России". Все это горько и противно", — сказал депутат РИА Новости, призвав дать на санкции "зеркальный и адекватный ответ".
Инцидент с Навальным
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска
в Москву
. Самолет экстренно сел в Омске
, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии
заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Берлин несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия
.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.