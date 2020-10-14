https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html

Карабах, Белоруссия и отношения с ЕС. Сергей Лавров дал большое интервью

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дал интервью радио Sputnik и другим радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:48

2020-10-14T12:48

2020-10-14T14:32

роман бабаян

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

маргарита симоньян

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Глава российского Министерства иностранных дел <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> дал интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank">Маргаритой Симоньян</a>, главредом радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank">Романом Бабаяном</a>, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Sungorkin" target="_blank">Владимиром Сунгоркиным</a>. Интервью продлилось почти два часа.О конфликте в Нагорном КарабахеМинистр подчеркнул, что политическое урегулирование в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возможно и должно идти параллельно с реализацией договоренностей на земле. Он сообщил, что уже уведомил Баку и Ереван о необходимости встреч по линии Минобороны для выработки механизмов верификации перемирия. Кроме того, по мнению Лаврова, в Карабахе должны присутствовать миротворцы и российские наблюдатели, но последнее слово — за сторонами конфликта. "Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и которую высказывал президент Азербайджана Алиев, о возможности военного решения конфликта в Карабахе. <...> К сожалению, Турция подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан. <...> Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, но и остается единственным способом. <...> Если не будет долговременного политического согласия в Карабахе, военные решения на земле не будут состоятельны", — добавил он.Министр также рассказал, что Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе, которые прошли в российской столице с 9 на 10 октября. "Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Он звонил. Подключался и Сергей Шойгу", — сказал он.<a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> по итогам встречи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> достигли договоренностей о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. О ТурцииГлава МИД отметил, что Россия никогда не говорила, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> — ее стратегический союзник, поскольку это партнер.Что касается признания собора Святой Софии (Айя-Софии) в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбуле</a> мечетью, то Москва признает право Анкары определять параметры использования храма, но обязательно с учетом ее статуса объекта, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, считает Лавров. Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании договора, согласно которому собор становится мечетью и там начнутся мусульманские богослужения.Об отношениях России и ЕвросоюзаЛавров напомнил, что Москва не обязана отчитываться перед Брюсселем за свои действия, поскольку у нее есть свои Конституция и законы. По его мнению, хорошими отношения России и Европейского союза едва ли будут в ближайшее время, но Москва готова их возобновить на равноправной основе.Он отметил, что между тем ряд близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией. При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой."По крайней мере, это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", — добавил министр.Глава ведомства напомнил, что накануне общался с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который, "как человек опытный, прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, интересующие Евросоюз".Об антироссийских санкцияхМинистр подчеркнул, что Москва в любом случае ответит зеркально на антироссийские санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным.Ранее глава МИД Финляндии <a href="http://ria.ru/person_pekka-khaavisto/">Пекка Хаависто</a> сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли "политического консенсуса" по антироссийским санкциям из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Технические органы займутся завершением процедуры, отметил, в свою очередь, верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.Сегодня агентство DPA сообщило, что ЕС согласовал санкции против шести человек и одной организации в связи с делом Навального. Список ограничений утвердили постпреды ЕС, они подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут вступить в силу в течение нескольких дней.Об инциденте с Алексеем НавальнымОтвечая на вопрос журналистов о том, почему российские правоохранительные органы не возбудили уголовное дело об "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, министр напомнил, что такие дела возбуждают на основе фактов, позволяющих подозревать наличие преступления.В конце августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой вскоре заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале сентября создателя ФБК вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.О ситуации в БелоруссииРоссия поддерживает проведение в Белоруссии конституционной реформы и рассматривает ее как хорошую возможность для начала общенационального диалога, куда бы вошли все политические силы республики, считает Лавров."Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он.Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске."Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно", — сказал Лавров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.Несколько месяцев назад Лукашенко заявил, что власти работают над обновленным вариантом белорусской конституции. Он сообщил, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. О выборах в СШАКак подчеркнул Лавров, принципиальная позиции Москвы в том, что она будет сотрудничать с тем президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ."Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. <...> Уж здесь-то нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии — республиканская и демократическая — уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", — добавил глава ведомства.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.О ЯпонииНовые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, отметил Сергей Лавров.В середине сентября депутаты обеих палат японского парламента подавляющим большинством избрали Ёсихидэ Суга 99-м премьер-министром Японии. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.О высылке российских дипломатовРешения Запада по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам — это следование русофобским тенденциям, считает Лавров.В конец сентября Болгария сообщила о высылке из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Перед этим прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила. В ответ Москва приняла решение выслать двух болгарских дипломатов.О договоренностях по стратегическим вооружениямПо мнению министра иностранных дел, заявления Соединенных Штатов о достижении договоренностей с Россией по соглашению о стратегических наступательных вооружениях <strong>(</strong>СНВ-3) нечистоплотны, поскольку она не видит перспективы продления действия этого документа. Однако Москва готова включить два из пяти новых вооружений в новый договор, сказал Лавров.Он подчеркнул, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО. "Мы всегда им говорили, и на этот счет было четкое понимание, что, прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", — напомнил Лавров.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением такого рода. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.Об отношениях с Казахстаном"Как и вы, я не вижу такой угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. В этом смысле учет мнения русскоязычной части населения Казахстана имеет значение, в том числе что касается преподавания русского языка в школах <...> и права родителей отдавать детей в русскоязычные школы", — сказал Лавров.О самых красивых местахВ завершение интервью главу российского МИД спросили, какие места на планете, по его мнению, самые красивые."Везде красиво по-своему. Но я больше склонен все-таки придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, <...> что, объезжая весь мир, ты должен помнить: нашу страну не объехать. И красот в нашей стране хватит не на одно поколение", — подытожил Лавров.

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https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201013/dialog-1579671074.html

https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html

https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576222597.html

https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576314897.html

Мык Чар В дела Беларуси Россия не вмешивается 😂😂😂😂 78

Мык Чар Ды мы не за Запад выступаем, а за создание условий для жизни. За 26 лет правления Лукашенко Беларусь самая нищая страна после Молдавии, даже на Украине минималка выше чем у нас(((* 74

37

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров: необходимо немедленно согласовывать механизм прекращения огня Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что президент России Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве, также подключался министр обороны Сергей Шойгу. "Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент (России Владимир Путин - ред.), потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. (Он - ред.) звонил. Подключался и (министр обороны - ред.) Сергей Шойгу", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 2020-10-14T12:48 true PT4M45S

Лавров: в Белоруссии необходимо завязать общенациональный диалог Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил Лавров. "Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он. Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске. "Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя, как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно" Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям. 2020-10-14T12:48 true PT5M07S

"За кого топим?" Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США 2020-10-14T12:48 true PT1M51S

Лавров: объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать Роман Бабаян: Я хотел задать вопрос от наших слушателей, которые очень просили у вас узнать. Он очень легкий на самом деле. Вы объездили весь мир. Пять самых красивых мест с вашей точки зрения? Сергей Лавров: Везде красиво по-своему. Но я больше склонен придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, у Владимира Николаевича, кстати сказать, что объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать. И красот в нашей стране хватит не на одно поколение. 2020-10-14T12:48 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, маргарита симоньян, общество