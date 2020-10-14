https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html
Карабах, Белоруссия и отношения с ЕС. Сергей Лавров дал большое интервью
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дал интервью радио Sputnik и другим радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:48
2020-10-14T12:48
2020-10-14T14:32
роман бабаян
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
маргарита симоньян
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Глава российского Министерства иностранных дел <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> дал интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank">Маргаритой Симоньян</a>, главредом радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank">Романом Бабаяном</a>, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Sungorkin" target="_blank">Владимиром Сунгоркиным</a>. Интервью продлилось почти два часа.О конфликте в Нагорном КарабахеМинистр подчеркнул, что политическое урегулирование в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возможно и должно идти параллельно с реализацией договоренностей на земле. Он сообщил, что уже уведомил Баку и Ереван о необходимости встреч по линии Минобороны для выработки механизмов верификации перемирия. Кроме того, по мнению Лаврова, в Карабахе должны присутствовать миротворцы и российские наблюдатели, но последнее слово — за сторонами конфликта. "Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и которую высказывал президент Азербайджана Алиев, о возможности военного решения конфликта в Карабахе. <...> К сожалению, Турция подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан. <...> Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, но и остается единственным способом. <...> Если не будет долговременного политического согласия в Карабахе, военные решения на земле не будут состоятельны", — добавил он.Министр также рассказал, что Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе, которые прошли в российской столице с 9 на 10 октября. "Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Он звонил. Подключался и Сергей Шойгу", — сказал он.<a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> по итогам встречи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> достигли договоренностей о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. О ТурцииГлава МИД отметил, что Россия никогда не говорила, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> — ее стратегический союзник, поскольку это партнер.Что касается признания собора Святой Софии (Айя-Софии) в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбуле</a> мечетью, то Москва признает право Анкары определять параметры использования храма, но обязательно с учетом ее статуса объекта, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, считает Лавров. Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании договора, согласно которому собор становится мечетью и там начнутся мусульманские богослужения.Об отношениях России и ЕвросоюзаЛавров напомнил, что Москва не обязана отчитываться перед Брюсселем за свои действия, поскольку у нее есть свои Конституция и законы. По его мнению, хорошими отношения России и Европейского союза едва ли будут в ближайшее время, но Москва готова их возобновить на равноправной основе.Он отметил, что между тем ряд близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией. При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой."По крайней мере, это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", — добавил министр.Глава ведомства напомнил, что накануне общался с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который, "как человек опытный, прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, интересующие Евросоюз".Об антироссийских санкцияхМинистр подчеркнул, что Москва в любом случае ответит зеркально на антироссийские санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным.Ранее глава МИД Финляндии <a href="http://ria.ru/person_pekka-khaavisto/">Пекка Хаависто</a> сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли "политического консенсуса" по антироссийским санкциям из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>. Технические органы займутся завершением процедуры, отметил, в свою очередь, верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.Сегодня агентство DPA сообщило, что ЕС согласовал санкции против шести человек и одной организации в связи с делом Навального. Список ограничений утвердили постпреды ЕС, они подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут вступить в силу в течение нескольких дней.Об инциденте с Алексеем НавальнымОтвечая на вопрос журналистов о том, почему российские правоохранительные органы не возбудили уголовное дело об "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, министр напомнил, что такие дела возбуждают на основе фактов, позволяющих подозревать наличие преступления.В конце августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой вскоре заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.В начале сентября создателя ФБК вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.О ситуации в БелоруссииРоссия поддерживает проведение в Белоруссии конституционной реформы и рассматривает ее как хорошую возможность для начала общенационального диалога, куда бы вошли все политические силы республики, считает Лавров."Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он.Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске."Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно", — сказал Лавров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.Несколько месяцев назад Лукашенко заявил, что власти работают над обновленным вариантом белорусской конституции. Он сообщил, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. О выборах в СШАКак подчеркнул Лавров, принципиальная позиции Москвы в том, что она будет сотрудничать с тем президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ."Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. <...> Уж здесь-то нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии — республиканская и демократическая — уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", — добавил глава ведомства.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.О ЯпонииНовые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, отметил Сергей Лавров.В середине сентября депутаты обеих палат японского парламента подавляющим большинством избрали Ёсихидэ Суга 99-м премьер-министром Японии. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.О высылке российских дипломатовРешения Запада по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам — это следование русофобским тенденциям, считает Лавров.В конец сентября Болгария сообщила о высылке из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Перед этим прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила. В ответ Москва приняла решение выслать двух болгарских дипломатов.О договоренностях по стратегическим вооружениямПо мнению министра иностранных дел, заявления Соединенных Штатов о достижении договоренностей с Россией по соглашению о стратегических наступательных вооружениях <strong>(</strong>СНВ-3) нечистоплотны, поскольку она не видит перспективы продления действия этого документа. Однако Москва готова включить два из пяти новых вооружений в новый договор, сказал Лавров.Он подчеркнул, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО. "Мы всегда им говорили, и на этот счет было четкое понимание, что, прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", — напомнил Лавров.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением такого рода. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.Об отношениях с Казахстаном"Как и вы, я не вижу такой угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. В этом смысле учет мнения русскоязычной части населения Казахстана имеет значение, в том числе что касается преподавания русского языка в школах <...> и права родителей отдавать детей в русскоязычные школы", — сказал Лавров.О самых красивых местахВ завершение интервью главу российского МИД спросили, какие места на планете, по его мнению, самые красивые."Везде красиво по-своему. Но я больше склонен все-таки придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, <...> что, объезжая весь мир, ты должен помнить: нашу страну не объехать. И красот в нашей стране хватит не на одно поколение", — подытожил Лавров.
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https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579588908.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html
https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576222597.html
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576314897.html
Мык Чар
В дела Беларуси Россия не вмешивается 😂😂😂😂
78
Мык Чар
Ды мы не за Запад выступаем, а за создание условий для жизни. За 26 лет правления Лукашенко Беларусь самая нищая страна после Молдавии, даже на Украине минималка выше чем у нас(((*
74
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Лавров: необходимо немедленно согласовывать механизм прекращения огня
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что президент России Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве, также подключался министр обороны Сергей Шойгу.
"Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент (России Владимир Путин - ред.), потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. (Он - ред.) звонил. Подключался и (министр обороны - ред.) Сергей Шойгу", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
2020-10-14T12:48
true
PT4M45S
Лавров: в Белоруссии необходимо завязать общенациональный диалог
Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил Лавров.
"Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он.
Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске.
"Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя, как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно"
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
2020-10-14T12:48
true
PT5M07S
"За кого топим?" Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США
Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США
2020-10-14T12:48
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_464:0:2563:1574_1400x0_80_0_0_dd105db7c945f21fe9023e03087790fd.jpg
Лавров: объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать
Роман Бабаян: Я хотел задать вопрос от наших слушателей, которые очень просили у вас узнать. Он очень легкий на самом деле. Вы объездили весь мир. Пять самых красивых мест с вашей точки зрения?
Сергей Лавров: Везде красиво по-своему. Но я больше склонен придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, у Владимира Николаевича, кстати сказать, что объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать. И красот в нашей стране хватит не на одно поколение.
2020-10-14T12:48
true
PT0M42S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бабаян, большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, маргарита симоньян, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров
дал интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.
Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян
, главредом радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном
, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным
. Интервью продлилось почти два часа.
О конфликте в Нагорном Карабахе
Министр подчеркнул, что политическое урегулирование в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возможно и должно идти параллельно с реализацией договоренностей на земле.
"Политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь. Для того чтобы это все было успешным, тут же военные согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны приниматься, кто будет наблюдать объективно за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон", — рассказал Лавров.
Он сообщил, что уже уведомил Баку и Ереван о необходимости встреч по линии Минобороны для выработки механизмов верификации перемирия.
"Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня", — отметил глава МИД.
Кроме того, по мнению Лаврова, в Карабахе должны присутствовать миротворцы и российские наблюдатели, но последнее слово — за сторонами конфликта.
"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и которую высказывал президент Азербайджана Алиев, о возможности военного решения конфликта в Карабахе. <...> К сожалению, Турция подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан. <...> Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, но и остается единственным способом. <...> Если не будет долговременного политического согласия в Карабахе, военные решения на земле не будут состоятельны", — добавил он.
Министр также рассказал, что Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе, которые прошли в российской столице с 9 на 10 октября.
"Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Он звонил. Подключался и Сергей Шойгу", — сказал он.
Армения
и Азербайджан
по итогам встречи в Москве
достигли договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе
. Режим вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста
.
О Турции
Глава МИД отметил, что Россия никогда не говорила, что Турция
— ее стратегический союзник, поскольку это партнер.
"На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер, и, действительно, мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать", — объяснил он.
Что касается признания собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле
мечетью, то Москва признает право Анкары определять параметры использования храма, но обязательно с учетом ее статуса объекта, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, считает Лавров.
"Нам давали заверения турецкие коллеги, что все то, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников. Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока соответствующие технические меры еще не завершены", — добавил он.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании договора, согласно которому собор становится мечетью и там начнутся мусульманские богослужения.
Об отношениях России и Евросоюза
Лавров напомнил, что Москва не обязана отчитываться перед Брюсселем за свои действия, поскольку у нее есть свои Конституция и законы. По его мнению, хорошими отношения России и Европейского союза едва ли будут в ближайшее время, но Москва готова их возобновить на равноправной основе.
"Экономические интересы должны сохраняться. Экономические операторы должны сами решать, что им выгодно. Но бегать и унижаться — ниже нашего достоинства. <...> Нам заявляют о том, что мы не доросли до того, чтобы быть геополитическим партнером Евросоюза, как это сделала недавно Урсула фон дер Ляйен <...> Что касается разумных отношений <...> Все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу по ту сторону нашего диалога, и я очень надеюсь, что разум там возобладает. Пока мы этого не видим", — сказал глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что ЕС не может справиться с русофобским меньшинством и блокирует развитие отношений.
Он отметил, что между тем ряд близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией.
"Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", — сказал Лавров.
При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.
"По крайней мере, это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", — добавил министр.
Глава ведомства напомнил, что накануне общался с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который, "как человек опытный, прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, интересующие Евросоюз".
"Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигнуть Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам и судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией", — рассказал Лавров.
Об антироссийских санкциях
"Нам пора перестать и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. <...> У нас есть Конституция, отдельные органы власти и российский народ, который решает <...>. Все", — заявил глава МИД.
Министр подчеркнул, что Москва в любом случае ответит зеркально на антироссийские санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным.
"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально — да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический", — заявил он.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто
сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли "политического консенсуса" по антироссийским санкциям из-за ситуации с Алексеем Навальным
. Технические органы займутся завершением процедуры, отметил, в свою очередь, верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Сегодня агентство DPA сообщило, что ЕС согласовал санкции против шести человек и одной организации в связи с делом Навального. Список ограничений утвердили постпреды ЕС, они подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут вступить в силу в течение нескольких дней.
Об инциденте с Алексеем Навальным
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему российские правоохранительные органы не возбудили уголовное дело об "отравлении" основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, министр напомнил, что такие дела возбуждают на основе фактов, позволяющих подозревать наличие преступления.
"Мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Конвенции о правовой помощи 1959 года и ее протоколов. У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Тут же некий адвокат Навального потребовал доказать распространяемые сведения. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: "Вы что, нам не верите?" И нам еще говорят: "А мы не можем вам это передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает", — отметил Лавров.
В конце августа Навального госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Ядов в крови или моче пациента российские врачи не выявили. По их словам, основной диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, власти которой вскоре заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
В начале сентября создателя ФБК вывели из комы, а в 20-х числах выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.
О ситуации в Белоруссии
Россия поддерживает проведение в Белоруссии конституционной реформы и рассматривает ее как хорошую возможность для начала общенационального диалога, куда бы вошли все политические силы республики, считает Лавров.
"Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он.
Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске.
"Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно", — сказал Лавров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
Несколько месяцев назад Лукашенко заявил, что власти работают над обновленным вариантом белорусской конституции. Он сообщил, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума.
О выборах в США
Как подчеркнул Лавров, принципиальная позиции Москвы в том, что она будет сотрудничать с тем президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ.
"Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. <...> Уж здесь-то нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии — республиканская и демократическая — уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", — добавил глава ведомства.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
О Японии
Новые власти Японии подтвердили преемственность политики предыдущего руководства, отметил Сергей Лавров.
"Наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях. И мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые были закреплены в совместных договоренностях предшественника господина Суги, которые гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, и в гуманитарной сфере и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень", — сказал глава российского МИД.
В середине сентября депутаты обеих палат японского парламента подавляющим большинством избрали Ёсихидэ Суга 99-м премьер-министром Японии. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
О высылке российских дипломатов
Решения Запада по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам — это следование русофобским тенденциям, считает Лавров.
"Они отражают податливость русофобским тенденциям, которые американцы пытаются насадить в Европе и всячески отвадить Европу и от российского газа, и от российской продукции военного назначения, и от многого другого, и все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы их не будут сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалятся с новой силой", — отметил он.
В конец сентября Болгария сообщила о высылке из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Перед этим прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.
В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила. В ответ Москва приняла решение выслать двух болгарских дипломатов.
О договоренностях по стратегическим вооружениям
По мнению министра иностранных дел, заявления Соединенных Штатов о достижении договоренностей с Россией по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) нечистоплотны, поскольку она не видит перспективы продления действия этого документа. Однако Москва готова включить два из пяти новых вооружений в новый договор, сказал Лавров.
"Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. <...> Недавно их (США. — Прим. ред.) представитель делал заявление о том, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно", — объяснил глава ведомства.
Он подчеркнул, что если Вашингтон хочет упомянуть тактические ядерные вооружения в договоре с Москвой, то сначала он должен забрать эти ракеты с территорий стран НАТО.
"Мы всегда им говорили, и на этот счет было четкое понимание, что, прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", — напомнил Лавров.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением такого рода. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Владимир Путин
предлагал продлить действие документа на пять лет без предварительных условий. Администрация США, в свою очередь, настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, хотя в Пекине эту идею отвергают.
Об отношениях с Казахстаном
"Как и вы, я не вижу такой угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. В этом смысле учет мнения русскоязычной части населения Казахстана имеет значение, в том числе что касается преподавания русского языка в школах <...> и права родителей отдавать детей в русскоязычные школы", — сказал Лавров.
О самых красивых местах
В завершение интервью главу российского МИД спросили, какие места на планете, по его мнению, самые красивые.
"Везде красиво по-своему. Но я больше склонен все-таки придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, <...> что, объезжая весь мир, ты должен помнить: нашу страну не объехать. И красот в нашей стране хватит не на одно поколение", — подытожил Лавров.