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https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579735974.html
Россия ответит зеркально на антироссийские санкции ЕС по Навальному
Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:16
2020-10-14T12:51
большое интервью сергея лаврова
госпитализация алексея навального
россия
санкции
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Радио Sputnik</a>.Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом Алексея Навального, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов."Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально - да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический", - сказал Лавров.Ранее главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.Издание Monde ранее со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и Германия, входят имена девяти российских чиновников. Также санкции, по данным издания, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579687217.html
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579562758.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/navalnyy-1579004624.html
Для Запада большим ударом будут не санкции против европейских чиновников, которые не ездят в Россию и не имеют тут активов, а посадки надолго Навального и других западных агентов влияния.
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россия
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большое интервью сергея лаврова, госпитализация алексея навального, россия, санкции, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, в мире

Россия ответит зеркально на антироссийские санкции ЕС по Навальному

12:16 14.10.2020 (обновлено: 12:51 14.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом Алексея Навального, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов.
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"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально - да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический", - сказал Лавров.
Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но Москва пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.
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Издание Monde ранее со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, входят имена девяти российских чиновников. Также санкции, по данным издания, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, был разработано отравляющее вещество "Новичок".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Большое интервью Сергея ЛавроваГоспитализация Алексея НавальногоРоссияСанкцииСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
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