https://ria.ru/20201014/karabakh-1579842807.html
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за боевиков в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны выступили за активизацию политического... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:41
2020-10-14T19:41
2020-10-14T23:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджепом Тайипом Эрдоганом</a>, стороны выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", — говорится в сообщении.Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы."Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201014/sgovor-1579774539.html
Андрей
Я думаю, что на этот раз призывами разговор не ограничился. Эрдогана чётко-ясно предупредили о последствиях. "Если дёрнетесь, то…" – ну и далее по тексту.
343
Мила Юрьева
Призывать Эрдогана внести конструктивны вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе. всё равно, что слона в посудную лавку пригласить. разгребать придётся долго .
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нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире