https://ria.ru/20201014/karabakh-1579842807.html

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за боевиков в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны выступили за активизацию политического... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:41

2020-10-14T19:41

2020-10-14T23:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджепом Тайипом Эрдоганом</a>, стороны выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", — говорится в сообщении.Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы."Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201014/sgovor-1579774539.html

Андрей Я думаю, что на этот раз призывами разговор не ограничился. Эрдогана чётко-ясно предупредили о последствиях. "Если дёрнетесь, то…" – ну и далее по тексту. 343

Мила Юрьева Призывать Эрдогана внести конструктивны вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе. всё равно, что слона в посудную лавку пригласить. разгребать придётся долго . 307

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россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире