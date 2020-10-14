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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579842807.html
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за боевиков в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны выступили за активизацию политического... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:41
2020-10-14T23:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджепом Тайипом Эрдоганом</a>, стороны выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", — говорится в сообщении.Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы."Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201014/sgovor-1579774539.html
Я думаю, что на этот раз призывами разговор не ограничился. Эрдогана чётко-ясно предупредили о последствиях. "Если дёрнетесь, то…" – ну и далее по тексту.
343
Призывать Эрдогана внести конструктивны вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе. всё равно, что слона в посудную лавку пригласить. разгребать придётся долго .
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россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за боевиков в Карабахе

19:41 14.10.2020 (обновлено: 23:58 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы.
"Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", — добавляется в сообщении.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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