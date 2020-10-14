Алиев заявил, что Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху
12:46 14.10.2020 (обновлено: 14:57 14.10.2020)
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
БАКУ, 14 окт — РИА Новости. Турция должна быть за столом переговоров по Нагорному Карабаху, без ее участия конфликт не разрешится, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем", — сказал он в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
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По его словам, Баку понимает, что "Минская группа создана ОБСЕ, у которой есть свои законы, и смена состава группы, наверное, предусматривает какие-то юридические процедуры".
"Мы не хотим вдаваться в эти подробности. И поэтому я сказал: не имеет значения, де-юре или же де-факто — главное, чтобы Турция была за этим столом переговоров", — добавил Алиев.
"Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не раз встречались на протяжении многих лет, и этот вопрос на много лет на повестке Турции и России, и я об этом знаю как со слов президентов Турции, так и России. Турция присутствует и сейчас в еще большем масштабе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встречается с Лавровым, Хулуси Акар встречается с Шойгу, обсуждает по телефону, и кто может сказать, что Турции здесь нет. <...> Турция есть, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы Турция и потом присутствовала. <...> Это все должны понять", — подчеркнул президент Азербайджана.
Ситуация в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.
О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия ступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
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