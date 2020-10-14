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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579742641.html
Алиев заявил, что Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху
Турция должна быть за столом переговоров по Нагорному Карабаху, без ее участия конфликт не разрешится, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:46
2020-10-14T14:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
турция
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт — РИА Новости. </strong><u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a></u> должна быть за столом переговоров по Нагорному Карабаху, без ее участия конфликт не разрешится, считает президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем", — сказал он в интервью турецкому телеканалу <a href="https://www.haberturk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Haber Turk</a>.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> понимает, что "Минская группа создана ОБСЕ, у которой есть свои законы, и смена состава группы, наверное, предусматривает какие-то юридические процедуры".Он также напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> ведут постоянные консультации по урегулированию конфликта."Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не раз встречались на протяжении многих лет, и этот вопрос на много лет на повестке Турции и России, и я об этом знаю как со слов президентов Турции, так и России. Турция присутствует и сейчас в еще большем масштабе. Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> встречается с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Лавровым</a>, <a href="http://ria.ru/person_KHulusi_Akar/" target="_blank" data-auto="true">Хулуси Акар</a> встречается с Шойгу, обсуждает по телефону, и кто может сказать, что Турции здесь нет. &lt;...&gt; Турция есть, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы Турция и потом присутствовала. &lt;...&gt; Это все должны понять", — подчеркнул президент Азербайджана.Ситуация в Нагорном КарабахеБои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия ступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579721209.html
https://ria.ru/20201014/sgovor-1579774539.html
Подкаблучник Эрдогана!
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Анкара может сесть за «стол» только в том случае, если Баку официально делегирует суверенитет Азербайджана Турции, господин Алиев. Но тогда, не будет предмета переговоров, ибо Нагорный Карабах автоматически и правомерно станет частью Армении.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
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нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, в мире

Алиев заявил, что Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху

12:46 14.10.2020 (обновлено: 14:57 14.10.2020)
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
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БАКУ, 14 окт — РИА Новости. Турция должна быть за столом переговоров по Нагорному Карабаху, без ее участия конфликт не разрешится, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году, и что стало причиной ее создания в таком виде, мы не знаем. В этой группе есть такие страны, которые не имеют выхода в регион и не имеют никакого влияния. Если мы хотим решения этого конфликта, то здесь должны быть такие страны, которые могли бы служить реальному примирению. Конечно же, в этой роли мы видим Турцию и приветствуем", — сказал он в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
По его словам, Баку понимает, что "Минская группа создана ОБСЕ, у которой есть свои законы, и смена состава группы, наверное, предусматривает какие-то юридические процедуры".
"Мы не хотим вдаваться в эти подробности. И поэтому я сказал: не имеет значения, де-юре или же де-факто — главное, чтобы Турция была за этим столом переговоров", — добавил Алиев.
Он также напомнил, что Москва и Анкара ведут постоянные консультации по урегулированию конфликта.
"Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин не раз встречались на протяжении многих лет, и этот вопрос на много лет на повестке Турции и России, и я об этом знаю как со слов президентов Турции, так и России. Турция присутствует и сейчас в еще большем масштабе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встречается с Лавровым, Хулуси Акар встречается с Шойгу, обсуждает по телефону, и кто может сказать, что Турции здесь нет. <...> Турция есть, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы Турция и потом присутствовала. <...> Это все должны понять", — подчеркнул президент Азербайджана.
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Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в Баку через Турцию переброшены триста сирийских боевиков из группировки, действующей в районе Алеппо. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эти слова и потребовал от Франции извинений.
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О переброске боевиков через Турцию в Нагорный Карабах говорил и президент Сирии Башар Асад. А глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия ступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияВ мире
 
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